Carlos y Mari Paz, así es como PSOE y PP se ponen de acuerdo en 30 segundos sin discutir

Vamos a rescatar dos momentos de estos días aciagos en Andalucía. En ellos hay dos protagonistas. Dos políticos. Uno del PSOE y otro del PP. Un hombre y una mujer. Tienen algo en común: ambos son alcaldes, saben lo que es hablarle de tú a tú a sus vecinos, oír de primera mano quejas, reproches, miedos, angustias, saben los nombres y apellidos de muchos de sus votantes.

"He hablado con el alcalde hace quince minutos escasamente, me ha dicho que se ha quedado allí en el desalojo pero que vendrá y me ha pedido que cuide a todos los vecinos como vamos a hacer”. Son las declaraciones de Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, del PP, la tarde del jueves mientras llegaban los vecinos desalojados de Grazalema. "Vienen afectados, con mucho miedo, te emocionas al verlos, vienen con mucha tristeza", explicaba la regidora.

"Nos hemos enterado de pronto, estábamos sentados en la candela y nos dijeron arreglarse que nos vamos”. José Ramírez, con 94 años, hablaba ante el micrófono de una televisión local, CharryTV Ronda, desde el polideportivo rondeño para explicar lo que había sentido al tener que abandonar su casa. “Mal, muy mal, a los 80 años y salir de tu casa, mal lo llevamos”, apuntaba al lado su mujer.

“Quiero poner en valor la nobleza con la que se ha comportado mi pueblo, toda mi gente”. Carlos Javier García es el alcalde de Grazalema, del PSOE. El que llamó a su compañera Mari Paz para ponerse de acuerdo en "medio minuto" sobre la necesidad de habilitar un gran dispositivo para acoger a los vecinos de la sierra gaditana. Para pedirle que cuidara a sus vecinos. Cádiz y Málaga hermanadas, porque son municipios de pueblos diferentes pero conectados. Ronda es el gran municipio donde van desde Grazalema a hacer compras en grandes comercios o a asuntos médicos.

"Nobleza y templanza"

Emocionaba oír al regidor grazalemeño explicar el mal trago que afrontó al tener que tomar una decisión sin precedentes, el desalojo completo del municipio. Irse dejando atrás un pueblo fantasma, todas las casas vacías, saliendo agua por las puertas y corriendo por las calles. Comunicar que debían marcharse a abuelos, enfermos, niños. "Al final de lo que se trataba era de salvar vidas y creo que la decisión que hemos tomado ha sido la correcta", defendía. "El recibimiento ha sido maravilloso", agradecía a su compañera Mari Paz. Evacuar un pueblo completo fue muy complejo. El regidor insistía, en los micrófonos de la SER, en "la templanza, la nobleza" de unos vecinos que entendieron “perfectamente que era lo que teníamos que hacer”. “Había tanto miedo” que no hubo resistencias.

"El alcalde me dijo que a partir de las seis de la tarde lo tuviéramos preparado. No podíamos hacer más que ofrecer todo lo que tenemos porque es un pueblo vecino, hermano, somos Málaga y Cádiz pero estamos muy vinculados", proseguía Mari Paz desde Ronda.

Cuando crece la desafección

En estos tiempos, destacar el papel de estos alcaldes es fundamental. Cuando crece la desafección hacia la política, cuando hay ciudadanos que corean eso de 'solo el pueblo salva al pueblo', merece mucho la pena recordar a estos servidores públicos. Esa es la política, la capacidad de tomar decisiones sobre los asuntos públicos para preservar el bienestar, garantizar la convivencia, desde el diálogo, desde el consenso. Sepan también que los más de 6.000 efectivos desplegados en Andalucía para proteger a la comunidad, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil… junto a los más de 1.200 que dependen del Gobierno andaluz son otro ‘milagro’ que nace de sus impuestos.

Carlos García tiene 44 años y es alcalde de Grazalema desde 2015. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el PSOE andaluz y gaditano. Es periodista, por eso comunica tan bien, y pidió una excedencia en la empresa privada para dedicarse a su pueblo. Es un orgullo leer en su biografía que trabajó en sus inicios en El Correo de Andalucía. Nació en Ronda en 1981 pero pasó su infancia y su juventud en Grazalema.

Mari Paz Fernández tiene 51 años y es alcaldesa de Ronda desde 2011, salvo un paréntesis entre 2016 y 2019 que gobernó el PSOE. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, ha dado cursos de español para extranjeros y siempre ha tenido "vocación política y de servicio". A los 18 años ya militaba en Nuevas Generaciones.

"Creo en la política porque creo en las personas y es que la política es un lugar en el que gente muy diversa puede unirse para defender todo aquello que compartimos, para luchar contra las causas comunes, para hacer que las cosas cambien". Son palabras del alcalde de Grazalema en su primer discurso de investidura.