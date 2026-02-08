Los desalojados en Córdoba inician el regreso a sus casas tras el temporal: 1.200 podrán volver y 250 seguirán evacuados

La ciudad de Córdoba empieza a recuperar la normalidad y tras los desalojos masivos, este domingo, la gran mayoría de los que fueron evacuados podrán volver a sus hogares. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado el inicio del proceso de realojos hoy mismo tras las inundaciones provocadas por el paso de la borrasca Leonardo, una vez que la situación de emergencia ha entrado en una fase descendente y se confirma que “lo peor ya ha pasado”, aunque el dispositivo de vigilancia sigue activo.

En total, 859 viviendas y 1.462 personas se han visto afectadas por las evacuaciones en la capital durante los días más críticos del temporal. De ellas, 724 viviendas podrán recuperar la normalidad y regresar a sus hogares, mientras que 135 viviendas permanecen en zona de evacuación (7 en Ribera Baja, 14 en Cigüeñas, 30 en Majaneque, 64 en Altea y 20 en Guadalvalle) por encontrarse inundadas o con afección grave, lo que afecta aproximadamente a 250 personas. El resto, alrededor de 1.200, podrán volver.

Zonas donde se autoriza el regreso

El Ayuntamiento permitirá el retorno progresivo a las viviendas que reúnan condiciones de seguridad, tras comprobar que el agua no alcanzará esos puntos. El detalle por zonas es el siguiente:

Ribera Baja, calle La Barca y Las Cigüeñas : 224 viviendas y 365 personas afectadas. Podrán volver todas salvo 14 viviendas en Las Cigüeñas y 13 en Ribera Baja , situadas en zonas inundadas.

: 224 viviendas y 365 personas afectadas. Podrán volver todas salvo , situadas en zonas inundadas. Forja 1 y Forja 2 : 121 viviendas y 223 personas evacuadas por la crecida de arroyos. Regreso autorizado en todos los casos .

: 121 viviendas y 223 personas evacuadas por la crecida de arroyos. . San Isidro, Guadalvalle y Altea : 158 viviendas y 291 personas afectadas. Podrán volver todas salvo 20 en Guadalvalle y 64 en Altea , la zona más dañada.

: 158 viviendas y 291 personas afectadas. Podrán volver todas salvo , la zona más dañada. Fontanar de Quintos : 185 viviendas y 234 personas afectadas. Se autoriza el regreso a la totalidad .

: 185 viviendas y 234 personas afectadas. . Majaneque : 113 viviendas y 209 personas afectadas. Podrán volver todas salvo 30 viviendas de las calles más afectadas .

: 113 viviendas y 209 personas afectadas. Podrán volver todas salvo . El Veredón de los Frailes y El Montón de Tierra: 58 viviendas y 140 personas. Regreso autorizado al completo.

El alcalde ha subrayado que este balance se está comprobando in situ y podría sufrir pequeñas variaciones conforme se revisen las condiciones reales de cada vivienda.

Atención a las personas que no pueden volver

Las personas que no pueden regresar aún a sus domicilios continúan siendo atendidas por el Ayuntamiento. Durante la pasada noche, 85 personas pernoctaron en los recursos habilitados en Vista Alegre y cuatro en Alcolea, mientras que otras acudieron únicamente para abastecerse de alimentos.

El Centro de Educación Ambiental tomará el relevo del pabellón Vista Alegre y del pabellón deportivo de Alcolea en la atención a los que continúen desalojados con el fin de ofrecer mejores condiciones de estancia, según ha indicado el alcalde.

En las zonas con mayor afección, especialmente en el entorno del Aeropuerto, el agua llegó a alcanzar el techo de algunas viviendas, aunque el nivel está descendiendo de forma gradual. En estos casos, el regreso solo se permitirá tras comprobar posibles daños estructurales.

Sin nuevos desalojos en la capital

Bellido ha confirmado que no se produjeron nuevos desalojos en Córdoba durante la pasada noche, aunque en días previos sí hubo evacuaciones puntuales por desbordamientos de arroyos en zonas como El Veredón y otra urbanización. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha trasladado que la segunda ola de crecida es “muy plana” y no se prevé una subida adicional relevante del caudal.

Limpieza, ayudas y evaluación de daños

El Ayuntamiento ha activado ya los dispositivos de limpieza de las calles afectadas, con apoyo del Infoca. Las primeras actuaciones serán más sencillas, mientras que en los próximos días se abordarán las zonas con mayor acumulación de barro y restos.

Además, se estudia la puesta en marcha de ayudas desde los servicios sociales, similares a las habilitadas durante la pandemia, para atender a las familias afectadas. La evaluación completa de los daños se realizará una vez superada la fase de emergencia, ya que se prevé un impacto económico importante.

El alcalde ha defendido la decisión de realizar desalojos preventivos, incluso en viviendas donde el agua no llegó finalmente, recordando que “es imposible saber con exactitud a qué altura puede llegar el agua en una calle” y subrayando que todas las decisiones se tomaron siguiendo criterios técnicos, sin actuaciones caprichosas.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha hecho balance de la reunión del Comité Provincial de Operaciones, que coordina a todas las instituciones implicadas en la gestión del denominado río atmosférico que afecta a la provincia desde la pasada semana.

Según ha detallado, en los últimos días se han registrado 591 incidencias en los municipios de la provincia, más de la mitad concentradas entre miércoles, jueves y sábado. La mayoría han estado relacionadas con caídas de ramas y árboles, balsas de agua e inundaciones, lo que obligó a realizar desalojos de forma ordenada y preventiva, decisiones que posteriormente se ha comprobado que fueron adecuadas.

En el plano meteorológico, Molina ha señalado que no hay avisos meteorológicos activos, aunque se espera que continúen las lluvias, si bien de forma más suave.

En cuanto a la red viaria, actualmente permanecen 21 carreteras cortadas en la provincia, de las cuales 7 son autonómicas y 14 pertenecen a la Diputación. Los trabajos para su reapertura continúan en todas ellas.

Situación hidráulica

Respecto a la situación de los ríos, el delegado ha indicado que el Guadalquivir y el Genil se mantienen en nivel rojo, aunque de forma estable. En la cuenca del Guadalquivir hay seis embalses desembalsando, si bien la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha trasladado que el nivel del río está controlado.

Según la CHG, se está produciendo una avenida plana, con oscilaciones de más o menos diez centímetros, consideradas poco significativas. Las dos olas o picos de crecida que motivaron los desalojos ya han pasado y, aunque los niveles siguen siendo altos, se mantienen estables gracias a que las lluvias han sido menores en la cabecera de la cuenca. Con los desembalses actuales, no se espera una situación similar a la vivida en los últimos días.

Molina ha subrayado que la situación está bajo control, con una evolución favorable para la próxima semana, lo que permite lanzar un mensaje de prudencia y tranquilidad. En este contexto, ha avanzado que se podrán tomar decisiones para proceder a realojos de forma importante.

Reapertura del Puente Romano

Entre las medidas de normalización, el delegado ha anunciado que el Puente Romano, cuyo cierre tuvo un fuerte carácter simbólico durante estos días, reabrirá al tránsito peatonal tras la inspección realizada y las conversaciones mantenidas con la CHG. No obstante, se mantendrá una vigilancia constante para actuar ante cualquier eventualidad.

Asimismo, ha señalado que se mantendrán todos los dispositivos de seguimiento y prevención en las zonas inundadas e inundables, así como las reuniones operativas diarias en el puesto de mando avanzado, mientras se avanza de forma progresiva hacia la normalidad.

Revisión de los colegios de cara al inicio de semana

En el ámbito educativo, la Delegación Territorial de Educación está revisando todos los centros para comprobar si han sufrido incidencias y elevar la propuesta correspondiente al comité regional de seguimiento, con el objetivo de que vuelvan a la normalidad los centros que suspendieron la actividad presencial.

Por último, Adolfo Molina ha agradecido la responsabilidad de la ciudadanía, que ha comprendido la situación de emergencia, y ha destacado que en todo momento ha primado la seguridad y la protección de las vidas. “Si nos equivocamos, que sea por exceso de prevención”, ha afirmado, subrayando la perfecta coordinación entre administraciones y operativos, con el recuerdo de la riada de 2010 muy presente en la toma de decisiones.