Jesús Corral y Carmen Beato, oncólogos andaluces: "Hay talento para investigar contra el cáncer pero falta financiación"

La investigación oncológica andaluza goza de buena salud. El sistema tiene una red sólida de profesionales y una buena estructura, pero sigue faltando financiación. Así lo expone el doctor Jesús Corral, oncólogo y presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), al destacar que la comunidad es actualmente la tercera de España con mayor número de ensayos clínicos en cáncer, con cerca de 250 estudios en marcha. “Estamos en un buen lugar, pero es muy mejorable”, afirma. Corral matiza que comunidades como Cataluña o Madrid concentran un mayor número de ensayos clínicos pese a contar con menos población. "Andalucía es casi la mitad de la ciudadanía española, pero mientras Madrid tiene el 25% de los ensayos, nosotros tenemos el 11%". Una diferencia que, según señala, refleja el impacto directo de los recursos económicos en la capacidad investigadora.

La investigación oncológica toma protagonismo todos los 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Este año ha resonado con especial fuerza por el sonado hallazgo del oncólogo Mariano Barbacid, que recientemente ha publicado un ensayo clínico que erradica el cáncer de páncreas en ratones. Un claro ejemplo de investigación clínica llevada a cabo con fondos públicos y privados. Más allá de la polémica generada por su comunicación, el episodio ha vuelto a situar el foco en lo esencial: el papel de la investigación en el avance contra la enfermedad.

Hay dos tipos de actividad científica. Por un lado, la investigación clínica, vinculada a la financiación de la industria farmacéutica. En Andalucía, este escenario es cada vez más estable: crece la distribución territorial de investigadores y médicos en España, los ensayos clínicos, las publicaciones científicas y los spin off, métodos de detección temprana.

El panorama es distinto cuando se habla de investigación académica, aquella impulsada directamente por los propios oncólogos y que depende de becas públicas o privadas. “Ahí partimos de una situación desfavorable, aunque está en progreso”, admite Corral.

Tradicionalmente, explica este especialista en cáncer de pulmón y tumores torácicos, Andalucía ha concurrido menos a convocatorias competitivas del Ministerio de Sanidad, de sociedades científicas o de fundaciones. ¿El motivo? La falta de tiempo. "En nuestra jornada laboral, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña o Madrid, no hay una parte destinada a la investigación, tenemos que sacar tiempo fuera de nuestro horario para llevar a cabo las iniciativas y presentarlas a convocatorias. Por eso, nos falta mucho entrenamiento para llegar al nivel de otros científicos que llevan muchos años aplicando a becas. Precisamente, esto es lo que queremos potenciar desde la SAOM", explica.

Debido a esta falta de tiempo y fondos, históricamente, muchos investigadores se han visto obligados a dar carpetazo a sus estudios e "ideas brillantes" por falta de estructura, según el doctor Corral. "Esto es justamente lo que estamos intentando evitar ahora. Si un oncólogo muy bueno tiene una iniciativa propia pero le falta tiempo, medios y estructura, queremos que se sirva de la SAOM para que le dé soporte en el contacto con otros investigadores, con medios que le ayuden con la financiación y con la infraestructura que le permita el análisis de datos o la escritura del proyecto".

En los últimos años, la mentalidad ha ido cambiando en Andalucía. Cada vez más oncólogos participan activamente en convocatorias nacionales de becas y se integran en grupos de investigación independientes a nivel estatal. Los resultados empiezan a reflejar ese impulso: en menos de dos años, Andalucía ha liderado dos proyectos en cáncer de mama y uno en cáncer de pulmón. Actualmente, hay otra investigación en marcha centrada en este último y acaba de iniciarse un nuevo ensayo clínico sobre cáncer de vejiga.

Estudios punteros en enfermedades raras

El diagnóstico del momento actual es claro: “Andalucía no tiene nada que envidiar al resto de comunidades en cuanto a profesionales, talento y estructura, pero sí en financiación”, resume la oncóloga y vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), Carmen Beato. Desde una visión global, Beato señala que la investigación oncológica en España se ha centrado tradicionalmente en los tumores más prevalentes, como el cáncer de mama -que concentra un volumen destacado de estudios- o el de pulmón. “Ese esfuerzo explica que la supervivencia global en cáncer se haya duplicado en los últimos 40 años”, apunta, aunque matiza que los avances son más visibles en estos tumores que en patologías menos frecuentes.

Cada vez más oncólogos andaluces participan activamente en convocatorias nacionales de becas y se integran en grupos de investigación independientes a nivel estatal

Por su especialidad en cánceres poco frecuentes, aquellos que afectan a menos de seis casos por 100.000 habitantes al año, la labor científica no se impulsa de la misma forma. "Hay menos recursos porque hay menos casos y eso hace que los tratamientos no se desarrollen en la misma medida. Al final eso incide en la supervivencia de estos pacientes", argumenta. Un ejemplo muy visual y conocido es el de cáncer de mama en los hombres, considerada una enfermedad rara con "muy poco" tejido de investigación. A este se suman otros como el cáncer de pene, el de canal anal o el bucal, que afecta tanto a mujeres como a hombres.

"Andalucía es referente en cánceres raros por el gran volumen de centros CSUR en la comunidad", subraya Beato. Actualmente, cuenta con 23 CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud) de los 49 concedidos por el Ministerio y todos están vinculados con el tratamiento, diagnóstico y seguimiento de enfermedades raras. "La investigación que se hace en las unidades de CSUR del Virgen del Rocío en sarcoma es puntera y es un centro de referencia para una buena parte del sur de España", argumenta.

Oncólogos que también son investigadores

Para avanzar en la carrera de la investigación, la doctora Beato habla de formación. "El oncólogo debe ser también investigador porque para nosotros la asistencia y los estudios clínicos son una misma cosa, sobre todo en los hospitales grandes", abunda. En este sentido, la oncóloga defiende que son los médicos experimentados quienes tienen la responsabilidad de formar a los residentes en la cultura de la actividad científica. "Tenemos que vencer la barrera de la falta de recursos y motivarnos más para pedir fondos, presentarnos a convocatorias y no rendirnos a la hora de buscar financiación", reconoce.