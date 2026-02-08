Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma Moreno cancela su viaje a Chipre para seguir la alerta meteorológica en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía suspende su agenda en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) ante la emergencia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante visita zonas inundadas de Córdoba.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante visita zonas inundadas de Córdoba. / Rocío Ruz / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha cancelado el viaje oficial a Chipre previsto para este lunes y martes, donde iba a participar en la reunión de la Mesa Externa del Comité Europeo de las Regiones (CdR), para seguir sobre el terreno la evolución de la alerta meteorológica en Andalucía.

Emergencia por lluvias en Andalucía

Algo que viene haciendo desde que el martes pasado se declaró la fase operativa 2 del Plan de Emergencia ante Riesgo de Inundaciones, ha precisado este domingo la Junta en un comunicado.

Moreno tenía previsto asistir a la reunión extraordinaria de la Mesa Externa del CdR que se celebra la semana que viene en Chipre, que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE en este semestre.

Una de las citas más destacadas en la agenda de Juanma Moreno en Nicosia era una reunión en el Palacio Presidencial de Chipre con el presidente de la República, Níkos Christodoulídis, quien actualmente ejerce también la Presidencia del Consejo de la UE.

El presidente de la Junta de Andalucía ha justificado su ausencia ante sus colegas en el CdR en la situación de emergencia que vive la comunidad, y su deseo de seguir desde el terreno su evolución, al afectar a una gran parte del territorio andaluz.

En este momento, más de 11.000 personas siguen desalojadas de sus viviendas en distintas provincias ante el riesgo de inundación, desprendimientos o incluso de fractura del terreno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene previsión de lluvias para las próximas horas y días, con lo que persiste el riesgo en muchas zonas, como el municipio gaditano de Grazalema, que continúa completamente evacuado.

