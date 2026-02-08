El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero con cuatro avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco

Siguen los frentes atlánticos afectando a Andalucía este lunes, pero con menor intensidad y presión que en días anteriores, según informa Aemet. El panorama será inestable en la comunidad con lluvias, pero serán de intensidad de madrugada y viniendo a menos durante el día. Hay cuatro provincias con avisos amarillos el lunes: Almería (viento y oleaje), Cádiz (lluvias y oleaje), Granada (viento y oleaje) y Málaga (lluvias).

Alertas al detalle por provincias

Este lunes 9 de febrero, la Aemet activará avisos amarillos en varias provincias andaluzas por lluvias, viento y temporal marítimo, con una probabilidad del 40%-70%. En Cádiz, el episodio más destacado será el de lluvias: aviso desde las 00:00 en Grazalema y el Estrecho por acumulados de 60 mm en 12 horas (con opción de superar 80 litros en 24 horas) y, además, el Estrecho suma un aviso por 15 litros en una hora hasta las 09:00. También habrá fenómenos costeros en el Estrecho hasta las 08:00, con viento del suroeste de fuerza 7. Y en Málaga, Ronda permanecerá en aviso por lluvias (hasta 60 litros en 12 horas, 00:00-18:00), con posibilidad de registros puntualmente más altos, con hasta 80 litros acumulados en 24 horas.

Previsión a las 09.00 horas de este lunes. / Aemet

En el resto, el foco estará en el viento y la mar. Almería tendrá avisos por rachas de hasta 70 km/h (de 06:00 a 18:00) en Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería capital, y además costero en el Poniente y la capital (de 09:00 a 24:00) por viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros. En Granada, la Costa granadina estará en aviso por viento (rachas 70 km/h, 06:00-18:00) y costero (09:00-24:00) con fuerza 7 y olas de 3 metros.

Noticias relacionadas

Previsión de Aemet para Andalucía

Este lunes se esperan en Andalucía cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas, persistentes en las sierras Béticas y el área del Estrecho, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones, hasta poco nuboso en el litoral mediterráneo. Las temperaturas tenderán al ascenso y los vientos serán entre flojos y moderados del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en el tercio oriental.