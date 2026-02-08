El tiempo en Andalucía
El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero con cuatro avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
El Estrecho por lluvias y oleaje, Grazalema por lluvias, mientras Ronda repite por precipitaciones y el litoral oriental mira al viento y las olas
Siguen los frentes atlánticos afectando a Andalucía este lunes, pero con menor intensidad y presión que en días anteriores, según informa Aemet. El panorama será inestable en la comunidad con lluvias, pero serán de intensidad de madrugada y viniendo a menos durante el día. Hay cuatro provincias con avisos amarillos el lunes: Almería (viento y oleaje), Cádiz (lluvias y oleaje), Granada (viento y oleaje) y Málaga (lluvias).
Alertas al detalle por provincias
Este lunes 9 de febrero, la Aemet activará avisos amarillos en varias provincias andaluzas por lluvias, viento y temporal marítimo, con una probabilidad del 40%-70%. En Cádiz, el episodio más destacado será el de lluvias: aviso desde las 00:00 en Grazalema y el Estrecho por acumulados de 60 mm en 12 horas (con opción de superar 80 litros en 24 horas) y, además, el Estrecho suma un aviso por 15 litros en una hora hasta las 09:00. También habrá fenómenos costeros en el Estrecho hasta las 08:00, con viento del suroeste de fuerza 7. Y en Málaga, Ronda permanecerá en aviso por lluvias (hasta 60 litros en 12 horas, 00:00-18:00), con posibilidad de registros puntualmente más altos, con hasta 80 litros acumulados en 24 horas.
En el resto, el foco estará en el viento y la mar. Almería tendrá avisos por rachas de hasta 70 km/h (de 06:00 a 18:00) en Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería capital, y además costero en el Poniente y la capital (de 09:00 a 24:00) por viento del oeste fuerza 7 y olas de 3 metros. En Granada, la Costa granadina estará en aviso por viento (rachas 70 km/h, 06:00-18:00) y costero (09:00-24:00) con fuerza 7 y olas de 3 metros.
Previsión de Aemet para Andalucía
Este lunes se esperan en Andalucía cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas, persistentes en las sierras Béticas y el área del Estrecho, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones, hasta poco nuboso en el litoral mediterráneo. Las temperaturas tenderán al ascenso y los vientos serán entre flojos y moderados del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en el tercio oriental.
- La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
- Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
- Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
- Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
- La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
- ¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet
- Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto