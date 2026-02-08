El campo andaluz surte de berenjenas el plato preparado que triunfa en los lineales de Mercadona

Cada vez son más los consumidores que optan por los productos de quinta gama a la hora de solucionar el almuerzo o la cena. La falta de tiempo o de ganas de cocinar han llevado a muchos compradores a decantarse por este tipo de platos, que están en alza en los lineales de los supermercados. En el caso de Mercadona, su sección Listo para comer oferta entrantes, aperitivos, comida asiática o asados, entre otros.

Dentro de los platos principales -donde se puede encontrar albóndigas, pasta, lentejas, paella o fideuá- esta cadena incluye en muchos de sus supermercados repartidos por toda España la berenjena rellena con carne y bechamel preparada diariamente. El componente principal procede del campo andaluz -concretamente de Almería, la despensa hortícola de Europa- y es surtido por Unica Group, una de las cooperativas de referencia en la comunidad andaluza. Su alianza con la destacada compañía de platos preparados Familia Martínez -ambos son proveedores de Mercadona- ha dado lugar a un producto exitoso que crece año tras año.

Berenjena rellena del lineal Listo para Comer de Mercadona. / Mercadona

De hecho, la compra de berenjena de Unica Group por parte de Familia Martínez para hacer este producto de la sección de Listo para Comer de Mercadona ha crecido a un ritmo de dos dígitos en los últimos años. El pasado ejercicio, la cooperativa almeriense suministró casi 4,9 millones de unidades de esta hortaliza para hacer berenjenas rellenas.

Berenjenas de Unica Group en el campo. / Unica Group

"Somos el máximo productor de este producto de Andalucía y me atrevería decir de España", destaca Javier Valverde, director de la Unidad de Negocio de IV y V Gama en Unica, quien destaca la política de Mercadona de poner en contacto a proveedores que funcionan bien a la hora de sacar nuevas propuestas al lineal, como ha sido en este caso. "Saben que así pueden conseguir el mejor producto posible, como si lo prepararas en tu casa", abunda.

Además, destaca la frescura con la que el alimento llega al plato final que se ofrece en el supermercado. Desde su planta transformadora se hace el procesamiento del producto para que tenga forma de canoa, y ya luego es rellenada por Familia Martínez y horneada. "En menos de 36 horas, la berenjena pasa del campo a su fábrica y eso garantiza la máxima frescura", señala, al tiempo que destaca la buena y fluida comunicación que mantienen ambos proveedores a la hora de realizar el producto. "Es muy fácil trabajar con Familia Martínez", indica.

Canoas de berenjena para el plato Listo para Comer de Mercadona. / Unica Group

Familia Martínez, una referencia en platos preparados

La empresa valenciana Familia Martínez es una referencia en el sector de los platos preparados y un proveedor prioritario para Mercadona. "En febrero de 2020 llegó a Familia Martínez la primera entrada de canoa de berenjena proveniente de Unica, desde entonces la relación entre las empresas es de completa confianza y trabajamos como partners en el desarrollo de este producto", destaca Vicente Romaguera, coordinador de compras de vegetales de la compañía.

Romaguera subraya el valor añadido que aporta Unica Group al plato que preparan. "Al tratarse de berenjena muy fresca que trabajan según nuestras especificaciones de tamaño, peso y calidad, son capaces de mejorar las variedades, la cosecha y controles, para asegurar el suministro en cuanto a tamaño y volumen necesario y cumplir con nuestras especificaciones", indica.

Barcas de berenjenas. / Familia Martínez

En cualquier caso, reconoce que se tuvieron que realizar muchas pruebas para dar con la berenjena perfecta y ver cómo afectaba el horneado en la merma del producto, con el fin de obtener el peso fijo neto definido y la calidez y la calidad pactada. "Hoy en día seguimos trabajando en mejoras y en la adaptación a situaciones climáticas cambiantes, ya que excesos de humedad, sequía, lluvias o fenómenos atmosféricos puntuales, afectan directamente al campo. Estamos en continua evolución y mejora para que esos factores afecten en menor medida y podamos servir producto con la más alta calidad todos los días", señala.

El coordinador de compras de vegetales de Familia Martínez refrenda que desde que se corta la berenjena en campo hasta que se sirve en Listo para Comer, pasan entre 1 y 2 días máximo. "En muchos casos, se recolecta un día por la tarde y la mañana siguiente se está elaborando la canoa y saliendo hacia las instalaciones de Familia Martínez para recibirla por la noche, por lo que en la mayor parte del año desde que se recolecta hasta que se recibe en nuestras instalaciones no pasan más de 36 horas. Desde que se recibe hasta que se expide a Listo para Comer tras el proceso de elaboración, no pasan más de 3 días", explica.