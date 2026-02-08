¿Un nuevo invento o una locura? La insólita petición de un cliente en un bar de Almería que ya es viral

"Mira que aquí vienen personajes raros y escucho de todo, pero esto no lo he escuchado en mi vida". El que habla estupefacto es un trabajador de uno de los bares más emblemáticos de Almería, Los Sobrinos, tras la extraña petición de un cliente en su establecimiento: un café con mantequilla.

El creador de contenido Martín Tisner, acompañado por el también influencer Andrés Segura, ha sido el encargado de compartir este divertido momento en sus redes sociales tras acudir a la capital almeriense y desayunar en Los Sobrinos.

La sorpresa de un bar con la petición de uno de sus clientes

Tal y como ha relatado, se encontraba en este conocido local cuando ha pedido a uno de los camareros un café con mantequilla, una petición que ha dejado sin palabras al trabajador y a los allí presentes.

"Un café con mantequilla, no lo he escuchado en la vida", ha contestado con gracia el trabajador. A lo que el influencer le ha asegurado: "Pues es lo mejor que hay, mejor que la leche y el azúcar".

Los supuestos beneficios del café con mantequilla

Esta extraña moda de echar mantequilla en el café es conocida como 'Bulletproofe Coffee' o, lo que es lo mismo, café a prueba de balas, una bebida que ha ganado popularidad en los últimos meses por los supuestos beneficios que tiene para la energía y el control de peso.

Un producto que ha tenido mayor exposición tras las declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que asegura que es un ferviente seguidor de esta bebida por la pérdida de peso y el aumento de rendimiento que ocasiona.

El origen de este café 'a prueba de balas'

Una bebida que se originó por primera vez en 2014 en Estados Unidos y que busca mejorar el estado de alerta y la energía, así como suprimir el apetito y mejorar los resultados metabólicos, un hecho que ha dividido a los expertos entre quienes opinan que es útil para la quema de grasa y la concentración, y quienes dudan de sus beneficios reales.

Una moda que no había llegado aún al Bar Los Sobrinos ni a la mayoría de sus seguidores en redes sociales, donde la ciudadanía ha mostrado su sorpresa por esta mezcla.

Opiniones encontradas sobre el café con mantequilla en Andalucía

"No he visto lo de echar mantequilla al café en mi vida", se puede leer en uno de los comentarios de este vídeo que en apenas unas horas se ha convertido en viral.

Los ciudadanos también han asegurado que "en 20 años viviendo en Sevilla, no he visto esto en mi vida. En las tostadas sí, pero en el café...".

A esto, ha añadido otro: "¿Mantequilla en el café? Qué asco". Sin embargo, también se encuentran muchos usuarios que no solo conocían de la existencia de esta bebida, sino que la toman de manera habitual e, incluso, han visto a sus abuelos disfrutarla desde pequeños.

Una bebida que ya tomaban los abuelos

"Mi abuelo toda la vida echaba al café del desayuno un poco de mantequilla y el pan que sobraba del día anterior", ha recalcado un usuario. A lo que ha añadido otro: "Lo tomo cada día, me flipa".

Además, ha destacado otro ciudadano: "Todas las mañanas me tomo en casa un café con un poco de mantequilla y un golpecito de canela. Está buenísimo, me sienta bien y me voy al curro despierto, apretando dientes".

El trato en el bar de Almería, "mejor que bien"

Una bebida que causó sensación entre los trabajadores y clientes del Bar Los Sobrinos que, a pesar de no saber de su existencia, sí dejaron claro que la hospitalidad andaluza llena cada uno de sus locales y restaurantes.

Y es que, tal y como han afirmado los creadores de contenido que acudieron a su local en Carretera de Málaga número 29, "nos trataron mejor que bien por dos duros".