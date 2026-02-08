Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 8 de febrero

Siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos. Estas son las agrupaciones que van a pelear en las semifinales por un puesto en la Gran Final de este COAC 2026. Desde este domingo y hasta el próximo miércoles 11 de febrero, cada grupo pondrá en el Falla sus mejores coplas para aspirar por los primeros puestos en cada modalidad.

Esta primera sesión de semifinales la abre el coro de Julio Pardo Carrillo, el Canijo de Carmona y Antonio Rivas, El sindicato, que comparte función con el de Chiclana, La ciudad perfecta. En chirigotas les toca el turno a los Pibes, Los hombres de Paco; Los robins, de Roberto Gómez y Pepe Juan Pastrana, y los Stephen Hawking de Miguel Ángel Llull, Una chirigota en teoría.

En comparsas, actúa una de las más destacadas en las dos primeras fases: La camorra, de Marta Ortiz. Y poco después la del Jona -segundo premio en el COAC 2025-, El manicomio. Para completar el cartel de esta primera semifinal, el cuarteto de Antonio Beiro, Antonio Labajo y David Caro, Crónica de una muerte más que anunciada.

Orden de actuación de hoy en el Falla

20:00 Coro El sindicato. El coro de Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y el Canijo de Carmona, uno de los más destacados en este Concurso, es el encargado de abrir las semifinales de este COAC 2026.

20:45 Chirigota Los hombres de Paco. La chirigota de los Pibes logró convencer al jurado con un tipo muy caletero y un gran pase de cuartos. A su favor, como siempre, también está un grupo que interpreta de maravilla las coplas.

21:30 Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada. Con un estilo clásico, de rimas y tono muy marcados se ha presentado este cuarteto conformado por Antonio Labajo, David Caro y Antonio Beiro. Sobre las tablas del Falla, una peculiar historia de Jesucristo.

22:15 Comparsa El manicomio. El Jona ha apostado por una comparsa que gira en torno al carnaval, una propuesta con la que intentará luchar por un puesto en la Gran Final. El año pasado con El cementerio logró un meritorio segundo premio.

23:00 Coro La ciudad perfecta. El coro de Chiclana de la Frontera ha conseguido pasar a la tercera fase del Concurso tras quedarse el año pasado en cuartos con Ley natura.

23:45 Chirigota Los robins. Roberto Gómez y Pepe Juan Pastrana han sacado de nuevo la chirigota del barrio de Santa María. En este caso, con un tipo de Robin Hood lleno de referencias y modos gaditanos que les ha valido para tener un hueco entre las semifinalistas.

00:30 Comparsa La camorra. Marta Ortiz ha vuelto a demostrar que es una de las plumas más inteligentes del carnaval actual. En esta ocasión, su crítica va dirigida a la Iglesia católica como institución, confeccionando un repertorio tan crudo como redondo.

01:15 Chirigota Una chirigota en teoría. Stephen Hawking en el Falla. Así se ha presentado este año la chirigota de Miguel Ángel Llull, con una arriesgada idea que, sin embargo, ha recibido de maravilla el público en sus dos pases anteriores.