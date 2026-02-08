Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEvacuado FibesSispendido Circo del SolTerremotos Cádiz y MálagaAndalucía domingoAmpliación Feria SevillaAgua Charco de la PavaGimnasios 24 horas
instagramlinkedin

Registrados dos terremotos de madrugada en las provincias de Cádiz y Málaga

El seísmo de Cortes de la Frontera se dejó notar en la zona y el 112 recibió más de una decena de llamadas desde la sierra de Cádiz

La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía este sábado, en directo

Epicentro en Cortes de a Frontera.

Epicentro en Cortes de a Frontera. / IGN

Ramón Morales

Ramón Morales

Dos pequeños terremotos han tenido lugar en la pasada madrugada en las provincias de Cádiz y Málaga. A destacar el seísmo con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga), de magnitud 3,7, superficial e intensidad III, que se ha sentido en la zona. También un segundo en El Bosque (Cádiz) de 2,9 grados.

Entre las 6 y 7 de esta mañana se han atendido en el 1-1-2 más de una decena de llamadas que alertaban de haber sentido un temblor, localizadas en la sierra de Cádiz. Según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se trata de una actividad normal en la zona.

Los detalles de los seísmos

Los dos pequeños terremotos con epicentro en los municipios de Cortes de la Frontera (Málaga) y El Bosque (Cádiz) han sido sentidos por la población, según ha informado el IGN.

El primero de estos eventos sísmicos tuvo lugar poco antes de las 02:45 horas, con epicentro al norte de Cortes de la Frontera, y tuvo una magnitud de 3,7. El sismo se produjo en la superficie terrestre, sin apenas profundidad y, según el IGN, se ha sentido por la población.

Noticias relacionadas y más

Poco después, cerca de las 06:00 horas, se produjo un nuevo movimiento sísmico, en esta ocasión de 2,9 grados, que también fue sentido por la población. El epicentro se situó al oeste de El Bosque y también se produjo en la superficie terrestre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
  2. Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
  3. Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
  4. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  5. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  6. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  7. ¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet
  8. Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto

Modesto Barragán gana el Premio Iris 2025 a Mejor Presentador Autonómico por Andalucía Directo

Modesto Barragán gana el Premio Iris 2025 a Mejor Presentador Autonómico por Andalucía Directo

Registrados dos terremotos de madrugada en las provincias de Cádiz y Málaga

Registrados dos terremotos de madrugada en las provincias de Cádiz y Málaga

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Andalucía sigue en alerta: "preocupa el cielo y el suelo", a las lluvias se suman los movimientos de tierras

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Andalucía sigue en alerta: "preocupa el cielo y el suelo", a las lluvias se suman los movimientos de tierras

Carlos y Mari Paz, así es como PSOE y PP se ponen de acuerdo en 30 segundos sin discutir

Carlos y Mari Paz, así es como PSOE y PP se ponen de acuerdo en 30 segundos sin discutir

Raúl Rivas, neurocoach educativo: “Lo que para un adulto puede ser contenido cuestionable en redes, para un niño puede ser un daño psicológico permanente"

Raúl Rivas, neurocoach educativo: “Lo que para un adulto puede ser contenido cuestionable en redes, para un niño puede ser un daño psicológico permanente"

El campo andaluz surte de berenjenas el plato preparado que triunfa en los lineales de Mercadona

El campo andaluz surte de berenjenas el plato preparado que triunfa en los lineales de Mercadona

VÍDEO | Narcolancha fondeada frente al paseo marítimo de Barbate durante la borrasca Ingrid

Dos años de la tragedia de Barbate con el eterno retorno de las narcolanchas al puerto: "Por desgracia parece que no va a acabar nunca"

Dos años de la tragedia de Barbate con el eterno retorno de las narcolanchas al puerto: "Por desgracia parece que no va a acabar nunca"
Tracking Pixel Contents