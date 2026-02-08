Registrados dos terremotos de madrugada en las provincias de Cádiz y Málaga

Dos pequeños terremotos han tenido lugar en la pasada madrugada en las provincias de Cádiz y Málaga. A destacar el seísmo con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga), de magnitud 3,7, superficial e intensidad III, que se ha sentido en la zona. También un segundo en El Bosque (Cádiz) de 2,9 grados.

Entre las 6 y 7 de esta mañana se han atendido en el 1-1-2 más de una decena de llamadas que alertaban de haber sentido un temblor, localizadas en la sierra de Cádiz. Según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se trata de una actividad normal en la zona.

Los detalles de los seísmos

Los dos pequeños terremotos con epicentro en los municipios de Cortes de la Frontera (Málaga) y El Bosque (Cádiz) han sido sentidos por la población, según ha informado el IGN.

El primero de estos eventos sísmicos tuvo lugar poco antes de las 02:45 horas, con epicentro al norte de Cortes de la Frontera, y tuvo una magnitud de 3,7. El sismo se produjo en la superficie terrestre, sin apenas profundidad y, según el IGN, se ha sentido por la población.

Poco después, cerca de las 06:00 horas, se produjo un nuevo movimiento sísmico, en esta ocasión de 2,9 grados, que también fue sentido por la población. El epicentro se situó al oeste de El Bosque y también se produjo en la superficie terrestre.