Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEvacuado FibesSispendido Circo del SolTerremotos Cádiz y MálagaAndalucía lunesAemet AndalucíaAgua Charco de la PavaGimnasios 24 horas
instagramlinkedin

El Rocío arranca el arreglo de calles las 24 horas ante un suelo saturado: "Es el año de mayor lluvia desde 1989"

El Ayuntamiento de Almonte activa un dispositivo especial de mantenimiento con trabajos ininterrumpidos y prioridad en las calles más afectadas

Labores de mantenimiento y reparación en El Rocío este domingo.

Labores de mantenimiento y reparación en El Rocío este domingo. / Ayuntamiento de Almonte

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha desde este domingo, un dispositivo especial de mantenimiento en El Rocío, con trabajo ininterrumpido las 24 horas del día, con el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible".

Según ha explicado el Consistorio a través de las redes sociales, "aunque las previsiones anuncian que la lluvia puede continuar, no hemos esperado". La actuación municipal ha comenzado "desde ya" para "mejorar y aliviar el estado de las calles", afectadas por las intensas precipitaciones.

Maquinaria este domingo en El Rocío.

Maquinaria este domingo en El Rocío. / El Correo

Prioridad en las zonas más afectadas

El operativo cuenta con una planificación progresiva que "comienza en las zonas más altas y avanza hacia las más bajas", una estrategia que busca priorizar siempre "las vías más afectadas" por la acumulación de agua y el deterioro del terreno.

Desde el Ayuntamiento insisten en que los trabajos se desarrollan sin interrupción, adaptándose a las condiciones del suelo y al estado de cada calle, con el objetivo de recuperar las mejores condiciones posibles.

El año de mayor lluvia desde 1989

El Ayuntamiento de Almonte recuerda que "es el año de mayor lluvia desde 1989" y que "el suelo está saturado en toda la provincia", un factor que dificulta las labores de mantenimiento y alarga los tiempos de recuperación.

Una excavadora reparando las zonas anegadas por la lluvia.

Una excavadora reparando las zonas anegadas por la lluvia. / El Correo

Pese a ello, el mensaje municipal es claro: "seguimos actuando sin descanso", manteniendo el dispositivo activo las 24 horas, "dentro de lo que el tiempo nos permita", hasta mejorar la situación en El Rocío.

Noticias relacionadas y más

Evitar desplazamientos

El Ayuntamiento de Almonte alertó este sábado de que “El Rocío no admite más agua” y pidió evitar desplazamientos en la aldea, donde numerosas calles están anegadas y existe riesgo para vehículos y peatones. El Consistorio explicó que la marisma está completamente llena, lo que ralentiza el desagüe y agrava la situación, y solicitó permanecer en los domicilios, respetar cortes de tráfico y señalización, con los servicios de emergencia y el Consorcio de Bomberos activados y un llamamiento a la máxima prudencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
  2. Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
  3. Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
  4. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  5. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  6. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  7. ¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet
  8. Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto

Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 8 de febrero

Los desalojados en Córdoba inician el regreso a sus casas tras el temporal: 1.200 podrán volver y 250 seguirán evacuados

Juanma Moreno cancela su viaje a Chipre para seguir la alerta meteorológica en Andalucía

Juanma Moreno cancela su viaje a Chipre para seguir la alerta meteorológica en Andalucía

El Rocío arranca el arreglo de calles las 24 horas ante un suelo saturado: "Es el año de mayor lluvia desde 1989"

El Rocío arranca el arreglo de calles las 24 horas ante un suelo saturado: "Es el año de mayor lluvia desde 1989"

"La tierra tembló": Incertidumbre en Ubrique con 350 desalojados y un sismo en plena alerta por lluvias

"La tierra tembló": Incertidumbre en Ubrique con 350 desalojados y un sismo en plena alerta por lluvias

Aemet da esperanzas a Andalucía tras el fuerte impacto de las últimas borrascas: "Lo peor ya ha pasado"

Aemet da esperanzas a Andalucía tras el fuerte impacto de las últimas borrascas: "Lo peor ya ha pasado"

Última hora de la borrasca Marta, en directo | La lluvia da un respiro tras un récord de incidencias: 10.613 emergencias atendidas, 11.000 desalojados y 200 vías cortadas

Última hora de la borrasca Marta, en directo | La lluvia da un respiro tras un récord de incidencias: 10.613 emergencias atendidas, 11.000 desalojados y 200 vías cortadas

El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero con cuatro avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco

El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero con cuatro avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
Tracking Pixel Contents