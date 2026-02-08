El Rocío arranca el arreglo de calles las 24 horas ante un suelo saturado: "Es el año de mayor lluvia desde 1989"
El Ayuntamiento de Almonte activa un dispositivo especial de mantenimiento con trabajos ininterrumpidos y prioridad en las calles más afectadas
El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha desde este domingo, un dispositivo especial de mantenimiento en El Rocío, con trabajo ininterrumpido las 24 horas del día, con el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible".
Según ha explicado el Consistorio a través de las redes sociales, "aunque las previsiones anuncian que la lluvia puede continuar, no hemos esperado". La actuación municipal ha comenzado "desde ya" para "mejorar y aliviar el estado de las calles", afectadas por las intensas precipitaciones.
Prioridad en las zonas más afectadas
El operativo cuenta con una planificación progresiva que "comienza en las zonas más altas y avanza hacia las más bajas", una estrategia que busca priorizar siempre "las vías más afectadas" por la acumulación de agua y el deterioro del terreno.
Desde el Ayuntamiento insisten en que los trabajos se desarrollan sin interrupción, adaptándose a las condiciones del suelo y al estado de cada calle, con el objetivo de recuperar las mejores condiciones posibles.
El año de mayor lluvia desde 1989
El Ayuntamiento de Almonte recuerda que "es el año de mayor lluvia desde 1989" y que "el suelo está saturado en toda la provincia", un factor que dificulta las labores de mantenimiento y alarga los tiempos de recuperación.
Pese a ello, el mensaje municipal es claro: "seguimos actuando sin descanso", manteniendo el dispositivo activo las 24 horas, "dentro de lo que el tiempo nos permita", hasta mejorar la situación en El Rocío.
Evitar desplazamientos
El Ayuntamiento de Almonte alertó este sábado de que “El Rocío no admite más agua” y pidió evitar desplazamientos en la aldea, donde numerosas calles están anegadas y existe riesgo para vehículos y peatones. El Consistorio explicó que la marisma está completamente llena, lo que ralentiza el desagüe y agrava la situación, y solicitó permanecer en los domicilios, respetar cortes de tráfico y señalización, con los servicios de emergencia y el Consorcio de Bomberos activados y un llamamiento a la máxima prudencia.
