Estos son los colegios e institutos que no tendrán clases este lunes en Andalucía: 96 centros en cinco provincias

Andalucía mantiene para este lunes, 9 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, cortes de carreteras que impiden el acceso o daños en las instalaciones derivados del temporal de los últimos días. En total, hay 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz; en todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada centro, segñun ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Por provincias, la suspensión de las clases presenciales se distribuye así: Almería (0), Cádiz (5 localidades —28 centros— y 53 centros de distintos municipios), Córdoba (0), Granada (3), Huelva (0), Jaén (3), Málaga (2) y Sevilla (7), hasta sumar 96 centros. Además, el transporte escolar no podrá prestarse en 68 rutas por problemas de acceso o cortes de carretera: Almería (0), Cádiz (37), Córdoba (4), Granada (4), Huelva (1), Jaén (4), Málaga (11) y Sevilla (7).

Relación de centros sin clases el lunes

Estos son los colegios e institutos que no tendrán clases en Andalucía este lunes, 9 de febrero, por provincias.

Cádiz

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique.

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algeciras: C.E.I.P San Bernardo, C.E.I.P. Tartessos, CEI Los Pastores

C.E.I.P San Bernardo, C.E.I.P. Tartessos, CEI Los Pastores Algodonales: IES Fuente Alta, CPR. C.R.I.P.E.R., CRIPER Madrigueras

IES Fuente Alta, CPR. C.R.I.P.E.R., CRIPER Madrigueras Barbate: CEIP Franciso Giner de los Ríos, EI La Traiña

CEIP Franciso Giner de los Ríos, EI La Traiña Bornos: IES El Convento

IES El Convento Chiclana de la Frontera: CDP San Agustín

CDP San Agustín El Gastor: EI El Gastor, CEIP Nuestra Señora del Rosario

EI El Gastor, CEIP Nuestra Señora del Rosario Estación Férrea: CEIP San Bernando, CEI Los Payasines

CEIP San Bernando, CEI Los Payasines Guadiaro: CEIP Gloria Fuertes, EI Puente de Hierro, IES Sierra Almenara

CEIP Gloria Fuertes, EI Puente de Hierro, IES Sierra Almenara El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar

CEIP Virgen del Mar Jerez de la Frontera: EI Rocinante, CEIP Lomopardo

EI Rocinante, CEIP Lomopardo La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina

CEIP La Ina El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete

CEIP Guadalete La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera: CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete, SEP Bucharaque

CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete, SEP Bucharaque Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera: CEIP Nueva Jarilla, SEP Nueva Jarilla

CEIP Nueva Jarilla, SEP Nueva Jarilla Torrecera- Jerez de la Frontera: CEIP Torrecera, S.E.P. Torrecera

CEIP Torrecera, S.E.P. Torrecera Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera: CPR Laguna de Medina

CPR Laguna de Medina Estella del Marqués- Jerez de la Frontera: CEIP Pablo Picasso

CEIP Pablo Picasso Cuartillos- Jerez de la Frontera: CEIP Cuartillos, SEP La Paz

CEIP Cuartillos, SEP La Paz Gibalbin- Jerez de la Frontera: CEIP Gibalbin, S.E.P. Gibalbín

CEIP Gibalbin, S.E.P. Gibalbín San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera: CEIP La Arboleda

CEIP La Arboleda Jimena de la Frontera: IES Hozgarganta

IES Hozgarganta La Línea de la Concepción: IES Mediterráneo, CEIP San Felipe

IES Mediterráneo, CEIP San Felipe Los Barrios: CEIP Don Luis Lamadrid, CEIP Mtro. D. Juan González, CEIP San Isidro Labrador

CEIP Don Luis Lamadrid, CEIP Mtro. D. Juan González, CEIP San Isidro Labrador Olvera: IES Sierra de Líjar

IES Sierra de Líjar Prado del Rey: E.I. El Azahar, E.I. La Rayuela

E.I. El Azahar, E.I. La Rayuela San Enrique de Guadiaro: CEI Campanillas, CEIP Barbésula

CEI Campanillas, CEIP Barbésula San Martín del Tesorillo: I ES Azahar, CEPER Xemina

ES Azahar, CEPER Xemina Villaluenga del Rosario: C.E.I.P. Profesor Gálvez

C.E.I.P. Profesor Gálvez Villamartín: IES Castillo de Matrera

Granada

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Loja: CEM Carmen Romero Avellaneda, EOI Loja

CEM Carmen Romero Avellaneda, EOI Loja Venta Nueva (Huétor Tájar): CPR Taxara

Jaén

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares: IES Cástulo (ESO clases telemáticas; el resto reubicados en otros centros de la localidad), EOI Carlota Remfry (alumnado reubicado en el IES Reyes de España)

IES Cástulo (ESO clases telemáticas; el resto reubicados en otros centros de la localidad), EOI Carlota Remfry (alumnado reubicado en el IES Reyes de España) Coto Ríos: La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

Málaga

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Benaoján: CEIP Ntra. Sra. del Rosario

CEIP Ntra. Sra. del Rosario Cartajima: CPR Alto Genal

Sevilla

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Algámitas: CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’

CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’ Benacazón: IES Virgen del Rosario

IES Virgen del Rosario Écija: CEIP El Valle

CEIP El Valle El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga

CEIP Peña Luenga El Viso del Alcor: IES Blas Infante

IES Blas Infante Pinzón (Utrera): CPR Los Girasoles

CPR Los Girasoles Villaverde del Río: CEIP Alpesa

Ya son varios días consecutivos los que Andalucía se ve afectada en la actividad escolar debido al impacto de las sucesivas borrascas en la región.