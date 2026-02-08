Estos son los colegios e institutos que no tendrán clases este lunes en Andalucía: 96 centros en cinco provincias
La Junta suspende la actividad lectiva presencial en 96 centros por el temporal y mantiene la docencia telemática; consulta el listado por provincias
Cádiz encabeza el listado con 81 centros. Granada, Jaén, Málaga y Sevilla son las otras provincias afectadas
Andalucía mantiene para este lunes, 9 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, cortes de carreteras que impiden el acceso o daños en las instalaciones derivados del temporal de los últimos días. En total, hay 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz; en todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada centro, segñun ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.
Por provincias, la suspensión de las clases presenciales se distribuye así: Almería (0), Cádiz (5 localidades —28 centros— y 53 centros de distintos municipios), Córdoba (0), Granada (3), Huelva (0), Jaén (3), Málaga (2) y Sevilla (7), hasta sumar 96 centros. Además, el transporte escolar no podrá prestarse en 68 rutas por problemas de acceso o cortes de carretera: Almería (0), Cádiz (37), Córdoba (4), Granada (4), Huelva (1), Jaén (4), Málaga (11) y Sevilla (7).
Relación de centros sin clases el lunes
Estos son los colegios e institutos que no tendrán clases en Andalucía este lunes, 9 de febrero, por provincias.
Cádiz
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique.
Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
- Algeciras: C.E.I.P San Bernardo, C.E.I.P. Tartessos, CEI Los Pastores
- Algodonales: IES Fuente Alta, CPR. C.R.I.P.E.R., CRIPER Madrigueras
- Barbate: CEIP Franciso Giner de los Ríos, EI La Traiña
- Bornos: IES El Convento
- Chiclana de la Frontera: CDP San Agustín
- El Gastor: EI El Gastor, CEIP Nuestra Señora del Rosario
- Estación Férrea: CEIP San Bernando, CEI Los Payasines
- Guadiaro: CEIP Gloria Fuertes, EI Puente de Hierro, IES Sierra Almenara
- El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar
- Jerez de la Frontera: EI Rocinante, CEIP Lomopardo
- La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina
- El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete
- La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera: CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete, SEP Bucharaque
- Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera: CEIP Nueva Jarilla, SEP Nueva Jarilla
- Torrecera- Jerez de la Frontera: CEIP Torrecera, S.E.P. Torrecera
- Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera: CPR Laguna de Medina
- Estella del Marqués- Jerez de la Frontera: CEIP Pablo Picasso
- Cuartillos- Jerez de la Frontera: CEIP Cuartillos, SEP La Paz
- Gibalbin- Jerez de la Frontera: CEIP Gibalbin, S.E.P. Gibalbín
- San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera: CEIP La Arboleda
- Jimena de la Frontera: IES Hozgarganta
- La Línea de la Concepción: IES Mediterráneo, CEIP San Felipe
- Los Barrios: CEIP Don Luis Lamadrid, CEIP Mtro. D. Juan González, CEIP San Isidro Labrador
- Olvera: IES Sierra de Líjar
- Prado del Rey: E.I. El Azahar, E.I. La Rayuela
- San Enrique de Guadiaro: CEI Campanillas, CEIP Barbésula
- San Martín del Tesorillo: IES Azahar, CEPER Xemina
- Villaluenga del Rosario: C.E.I.P. Profesor Gálvez
- Villamartín: IES Castillo de Matrera
Granada
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
- Loja: CEM Carmen Romero Avellaneda, EOI Loja
- Venta Nueva (Huétor Tájar): CPR Taxara
Jaén
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
- Linares: IES Cástulo (ESO clases telemáticas; el resto reubicados en otros centros de la localidad), EOI Carlota Remfry (alumnado reubicado en el IES Reyes de España)
- Coto Ríos: La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)
Málaga
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
- Benaoján: CEIP Ntra. Sra. del Rosario
- Cartajima: CPR Alto Genal
Sevilla
Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:
- Algámitas: CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’
- Benacazón: IES Virgen del Rosario
- Écija: CEIP El Valle
- El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga
- El Viso del Alcor: IES Blas Infante
- Pinzón (Utrera): CPR Los Girasoles
- Villaverde del Río: CEIP Alpesa
Ya son varios días consecutivos los que Andalucía se ve afectada en la actividad escolar debido al impacto de las sucesivas borrascas en la región.
