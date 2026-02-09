32 colegios de Andalucía suspenden las clases este martes por el temporal: siete están en la provincia de Sevilla

Andalucía mantiene para este martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, cortes de carreteras que impiden el acceso o, como es el caso del CEIP El Valle, en Écija, por daños en las instalaciones derivados de la borrasca Leonardo. En total, hay 32 centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz; en todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada centro, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Del total de colegios que siguen con las puertas cerradas, siete están en la provincia de Sevilla, dos en Málaga, tres en Jaén, uno en Granada y 15 en Cádiz. En Huelva, Córdoba y Almería todos los colegios e institutos abrirán las puertas al alumnado este martes. En este sentido, hay 85 rutas de transporte escolar en las que se seguirá sin prestar el servicio por problemas en los accesos o cortes de carretera: 76 están en Cádiz, una en Córdoba y otra en Granada, cuatro en Jaén y tres en Málaga.

Relación de centros sin clases el martes

Colegios cerrados en Cádiz

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Grazalema y Torre Alháquime. Además, se suspende la actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar.

Jerez de la Frontera: EI Rocinante.

La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina.

El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete.

Olvera: IES Sierra de Líjar.

Prado del Rey: E.I. El Azahar y E.I. La Rayuela.

San Martín del Tesorillo: IES Azahar

Ubrique: CEIP Benafélix, EI La Esperanza y CDP Sagrado Corazón de Jesús.

Zaraha de la Sierra: CEIP Maestro Juan María Marín y EI La Rayuela.

Colegios cerrados en Granada

Venta Nueva (Huétor Tájar): CPR Taxara (sede de La Fábrica).

Colegios cerrados en Jaén

Linares : IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad), EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España.

Coto Ríos: La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible).

Colegios cerrados en Málaga

Cartajima: CPR Alto Genal, SEP Los Castañares.

Colegios cerrados en Sevilla

Algámitas: CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’.

Benacazón: IES Virgen del Rosario.

Dos Hermanas: EI La Milagrosa y EI Nuestra Señora de Valme.

Écija: CEIP El Valle

El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga.