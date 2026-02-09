Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet pone en alerta naranja a Grazalema hoy lunes: hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas

Aumenta el aviso por fuertes lluvias en el municipio gaditano, ya azotado en días anteriores por el temporal

Una vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada. EFE/Román Ríos

Una vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada. EFE/Román Ríos

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

De nuevo la provincia de Cádiz como protagonista por a entrada de lluvias intensas en la provincia. Este lunes Aemet ha elevado de amarilla a naranja la alerta por lluvias en la provincia, concretamente en Grazalema hasta las 20.00 horas, de nuevo azotada por chubascos intensos. En la zona del Estrecho estarán con aviso amarillo por precipitaciones.

En Cádiz, Aemet mantiene un aviso por lluvias en Grazalema con acumulados de 100 litros por metro cuadrado y nivel de aviso naranja "peligro importante", con una probabilidad del 40% al 70%. El aviso está activo este lunes, de 07:00 a 20:00, y Aemet señala que pueden registrarse 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y que podrían alcanzarse hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Además, hay un aviso por lluvias previstas en el Estrecho con nivel de aviso "peligro bajo" y la misma probabilidad (40%–70%), vigente el 9 de febrero de 2026, de 00:00 a 18:00. En esta zona se esperan 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, con posibilidad de que localmente se superen los 80 litros por metro cuadrado acumulados en 24 horas.

Previsión en Andalucía para hoy

Hoy en Andalucía se esperan cielos cubiertos acompañados de lluvias débiles a moderadas, más intensas y persistentes en las sierras Béticas y el área del Estrecho, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones, hasta poco nuboso en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente notable. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en el tercio oriental.

