Andalucía sigue bajo la lluvia con avisos amarillos y naranjas en tres provincias
Las comarcas de Guadix y Baza, en Granada, y el litoral, continúan bajo aviso amarillo por viento, con rachas intensas durante toda la jornada del martes
EP
La borrasca Marta comienza a alejarse progresivamente de Andalucía, pero el episodio meteorológico sigue dejando efectos relevantes en la comunidad. Las lluvias, el viento intenso y el oleaje mantienen activos distintos avisos de la Aemet en varias provincias a lo largo de la jornada de este martes.
Lluvias bajo aviso
En Cádiz, la comarca de Grazalema permanece bajo aviso amarillo por lluvias desde el mediodía hasta la medianoche. Las previsiones apuntan a acumulaciones destacadas, con registros elevados en las primeras horas y un balance diario significativo.
La comarca de Cazorla y Segura, en Jaén, se encuentra en una situación similar. Allí también rige el aviso amarillo por precipitaciones, con acumulaciones importantes a lo largo del día.
Viento fuerte en el este
El viento gana protagonismo especialmente en la mitad oriental. En Almería, el Valle del Almanzora y Los Vélez pasan de aviso amarillo a naranja a última hora de la tarde, ante la previsión de rachas del oeste muy fuertes, que pueden alcanzar valores elevados.
En la misma provincia, el viento sopla con intensidad en Nacimiento, Campo de Tabernas, el Poniente y la capital, donde el aviso amarillo se mantiene activo hasta el final de la jornada.
Avisos en Jaén y Granada
Además de la lluvia, Cazorla y Segura suman un aviso amarillo por viento desde la tarde, con rachas fuertes de componente oeste.
En Granada, las comarcas de Guadix y Baza, junto con el litoral, continúan bajo aviso amarillo por viento, con rachas intensas durante todo el día.
Oleaje en la costa
La costa granadina mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros, con vientos del oeste y olas de hasta varios metros. Una situación similar afecta al litoral de Almería, donde el oleaje se suma al impacto del viento.
