El tiempo en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Las borrascas Marta y Leonardo dejan atrás un panorama desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, más de 11.000 andaluces han tenido que desalojar sus viviendas, hay 500 millones de euros en daños en carreteras, cosechas arrasadas, ríos desbordados y presas y embalses en rojo con peligro inminente

Vídeo | Vista aérea de las zonas de Andalucía más afectadas por las borrascas

Junta de Andalucía

Ramón Morales

Carlos Doncel

Isabel Morillo

Javier Alonso

Sevilla

No hay tregua. La tierra ya no es capaz de absorber más agua en Andalucía tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas.  En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, se han registrado más de 11.000 desalojados (aunque muchos ya han podido volver a sus hogares) y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. A algunos vecinos ya se les ha comunicado que pasará al menos una semana hasta que puedan volver a sus casas. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.

En Sevilla, la provincia también está en vilo. Una decena de municipios vigilan de cerca por el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Están en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que amenaza a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.

Domingo de transición en Andalucía

Este lunes 9 de febrero se ha registrado un "cambio de tendencia" tras la salida de la borrasca Marta. Las previsiones han mejorado aunque continuarán las precipitaciones, ríos y embalses siguen en sus niveles máximos y continúan las alertas por fuertes precipitaciones y vientos en distintos puntos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado hoy lunes el aviso naranja -peligro importante- por lluvias en la comarca gaditana de Grazalema hasta las 20:00 horas ante la previsión de acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Tiene también en vigor avisos amarillos -peligro bajo- por lluvias en Ronda (Málaga), Estrecho (Cádiz), Nevada y Alpujarras (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén).

  1. La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
