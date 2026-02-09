El tiempo en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

No hay tregua. La tierra ya no es capaz de absorber más agua en Andalucía tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas. En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, se han registrado más de 11.000 desalojados (aunque muchos ya han podido volver a sus hogares) y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. A algunos vecinos ya se les ha comunicado que pasará al menos una semana hasta que puedan volver a sus casas. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.

En Sevilla, la provincia también está en vilo. Una decena de municipios vigilan de cerca por el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Están en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que amenaza a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.

Domingo de transición en Andalucía

Este lunes 9 de febrero se ha registrado un "cambio de tendencia" tras la salida de la borrasca Marta. Las previsiones han mejorado aunque continuarán las precipitaciones, ríos y embalses siguen en sus niveles máximos y continúan las alertas por fuertes precipitaciones y vientos en distintos puntos.

Noticias relacionadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado hoy lunes el aviso naranja -peligro importante- por lluvias en la comarca gaditana de Grazalema hasta las 20:00 horas ante la previsión de acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas. Tiene también en vigor avisos amarillos -peligro bajo- por lluvias en Ronda (Málaga), Estrecho (Cádiz), Nevada y Alpujarras (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén).

Álvaro García-Arévalo Luis Planas viajará a Andalucía esta semana para reunirse con los afectados por las borrascas El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha adelantado que esta semana viajará a Andalucía, con la que el Gobierno está trabajando "mano a mano" con contactos con el consejero de Agricultura de esta comunidad, Ramón Fernández-Pacheco, ante el grave impacto sobre el campo andaluz del temporal. Planas ha calculado que a mitad de esta semana se podrán conocer "algunos datos más fehacientes" sobre el impacto que las lluvias torrenciales, el pedrisco y las tormentas de los últimos días han dejado en el campo. Los frutos rojos son uno de los cultivos más afectados, aunque también han sufrido daños otros como los cítricos, el olivar, algunos cultivos herbáceos y de hortalizas, ha detallado el titular de Agricultura. Frente a estos daños, el ministro ha reiterado la disposición del Gobierno por "aprobar las medidas que correspondan" y ofrecer la cobertura y el "apoyo necesario" que se ha efectuado en otras situaciones de emergencia.

Álvaro García-Arévalo Después de la borrasca, toca evaluar daños: estas son las recomendaciones para los propietarios de viviendas afectados Las borrascas Leonardo y Marta han causado graves desperfectos en muchas viviendas y terrenos repartidos por toda la geografía andaluza. Ante esto, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas recomienda recopilar todas las pruebas que acrediten los daños sufridos en viviendas e instalaciones comunes, al tiempo que aconsejan mantener una comunicación inmediata con el presidente de la comunidad y el administrador de fincas colegiado. El órgano ha trasladado a las comunidades de propietarios y a los ciudadanos afectados una serie de orientaciones destinadas a facilitar la actuación coordinada en los edificios, reforzar las medidas de seguridad y agilizar la gestión de los daños materiales que puedan haberse producido en viviendas e instalaciones comunes. Estas son las principales recomendaciones

Victoria Flores Cierre de las compuertas del Muro de Defensa de Sevilla / Carlos Doncel El Ayuntamiento de Sevilla acuerda la vuelta a la normalidad aunque mantendrá cerrado el muro de Defensa El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado rebajar el nivel de alerta por las precipitaciones y el riesgo de inundaciones y volver a la situación de normalidad. De esta forma, tras el cierre del fin de semana se ha acordado la reapertura del Palacio de Exposiciones y Congresos de Fibes este lunes. No obstante, el gobierno local plantea mantener por el momento el cierre de las compuertas del muro de Defensa para proteger Triana de inundaciones dado que el Guadalquivir sigue este lunes en nivel rojo. Ahora, además, se inicia una nueva fase de recuperación de las zonas afectadas que en el caso de Sevilla supondrá un plan de reasfaltado de calles y avenidas en las que se han producido destrozos.

J. A. Juanma Moreno pide "prudencia" hasta que se recupere la normalidad: "No será fácil pero nos volveremos a levantar" El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a los ciudadanos "prudencia" hasta que se recupere las normalidad ante el duro temporal que ha afectado a Andalucía, y se ha mostrado seguro de que, aunque "no será fácil, nos volveremos a levantar". Así se ha pronunciado Moreno en su cuenta en la red social X, donde ha puesto un vídeo con imágenes de las grandes inundaciones que han provocado los temporales en la comunidad. "Así continúan algunas de las zonas afectadas por las inundaciones en Andalucía", ha apuntado sobre el vídeo que acompaña su mensaje. "Campos anegados, muchos daños y miles de andaluces aún fuera de sus casas", ha expresado Moreno, quien ha pedido, "por favor, prudencia hasta que recuperemos la normalidad". "No será fácil, pero nos volveremos a levantar, lo conseguiremos", según ha añadido el presidente de la Junta.

El Correo El Correo Emotiva despedida de la UME del Palmar de Troya El municipio sevillano de El Palmar de Troya despidió a los efectivos de la UME que se desplazaron para ayudar a los vecinos durante la emergencia entre aplausos. Esta localidad fue una de las más afectadas de la provincia de Sevilla por las borrascas debido a las fuertes precipitaciones y al riesgo de desbordamiento del pantano Torre del Águila y del Arroyo Salado.

El Correo JAÉN, 04/02/2026.- Agentes de la Guardia Civil observan la crecida del río / Jose Manuel Pedrosa / EFE Los vecinos de Los Puentes de Jaén vuelven a sus viviendas El Ayuntamiento de Jaén ha bajado el Plan de Emergencia Local a nivel cero en situación de prealerta por los últimos coletazos del temporal. En este escenario, se permite a los vecinos de los Puentes regresar a sus viviendas. Esta fue una de las primeras zonas desalojadas por la borrasca Leonardo. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado que la medida se ha adoptado después de que hayan bajado las previsiones de viento y lluvia de las próximas horas. No obstante, el estado de instalaciones y equipamientos de uso público de la ciudad que en estos momentos revisan operarios municipales aconseja mantener esta prealerta hasta que puedan ser utilizados. De hecho, durante la mañana y la tarde de este lunes se revisarán parques, instalaciones municipales y equipamientos deportivos. Millán ha señalado tras la reunión del Comité Local de Emergencias (Cecopal) que en función del comportamiento de las próximas horas y del día de mañana se procederá a la desactivación del Plan de Emergencias y proceder a la vuelta a la normalidad y el arreglo de daños. El regidor ha recordado que esta situación permite que los vecinos de la zona de la Vega de los Ríos que tienen su vivienda principal o su segunda residencia en las zonas cercanas a cauce --unas 200 viviendas entre primeras y segundas residencias, es el dato que se ha manejado en todo momento por parte del Ayuntamiento-- puedan ya acercarse a las mismas a comprobar su estado y proceder a su limpieza. En total, se estima un impacto económico de 8,5 millones por los daños en Jaén por la cadena de borrascas.

El Correo Daños en las torres de alta tensión de Endesa en Sevilla y Cádiz por el temporal Las continuas borrascas han dejado nuevos daños en el tendido eléctrico aéreo de las provincias de Sevilla y Cádiz. Así, las torres eléctricas en la Línea de Alta Tensión Palacios-Fontanal-Lebrija, de 66 kilovoltios, a la altura de la zona de Las Marismillas (Las Cabezas de San Juan, Sevilla), han sido abatidas debido al fuerte viento, la lluvia y al terreno inundado. Los técnicos han estado desde este domingo trabajando en la adecuación provisional de la línea, debido a que las condiciones del terreno no permiten el acceso de maquinaria pesada y el estado del suelo impide el fraguado del hormigón que sirve de base para los apoyos estándar, ha explicado la empresa en una nota de prensa. Para ello, ha explicado, se ha desplegado "un retén de 40 técnicos que han conseguido asegurar el tendido en condiciones técnicas de máxima complejidad y en un tiempo récord". Estos trabajos se han hecho en coordinación con el Centro de Control de la Red de Endesa, que ha posibilitado la reconfiguración del flujo eléctrico, gracias a la digitalización de la red, para poder garantizar el suministro a la zona. Durante los próximos días los técnicos seguirán realizando maniobras en la línea para afianzar su estructura. Asimismo, las consecuencias de la borrasca Marta también se han dejado notar en la Línea de Alta Tensión Barca de la Florida-Tablellina, de 66 kilovoltios, que abastece de energía a parte de la Sierra de Cádiz, donde la caída de un árbol de grandes dimensiones arrastró ayer las tres fases de los cables conductores del tendido eléctrico. El desbordamiento del río Guadalete complicó "en extremo" las maniobras de retirada del árbol, debido a la aparición de un caudal de agua con fuertes corrientes debajo de la línea eléctrica, que imposibilitaban los trabajos de normalización del tendido.

El correo Estado de los ríos en la provincia de Sevilla / El Correo Sevilla, Villanueva del Río y Lora en máximo riesgo por desbordamiento de ríos El río Guadalquivir continua en nivel rojo, es decir, máxima alerta por posible desbordamiento a su paso por Sevilla capital y Lora del Río, uno de los municipios donde se han registrado más incidencias durante los últimos días. También sigue en este máximo nivel Rivera Huesna a su paso por Villanueva del Río. En nivel naranja continúan el Guadaíra en Arahal, el río Corbones en Carmona y el Guadiamar en Aznalcázar. No obstante, la tendencia es positiva y de "estabilidad e incluso el descenso en el nivel de sus caudales". No obstante, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, no ha descartado "algún posible repunte fruto de las aguas recogidas río arriba". Consulta en este enlace los niveles de alerta de los ríos y embalses en la provincia

El Correo Derrumbe de una vivienda en Alcalá de los Gazules / GUARDIA CIVIL / Europa Press Derrumbe de una vivienda en Alcalá de los Gazules Una vivienda de dos plantas en el casco urbano de Alcalá de los Gazules (Cádiz) se ha derrumbado en la mañana de este lunes, aunque a pesar de los escombros caídos no hay ningún herido, según ha indicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Javier Pizarro. En este sentido, ha señalado que la segunda planta ha caído sobre la primera y de ahí el derrumbe de la casa en pleno casco urbano. Aunque aún se desconoce el motivo del desplome, ha recordado que es mucha el agua que ha caído en los últimos días en el municipio debido al tren de borrascas que está azotando a la provincia gaditana. Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de efectivos de Bomberos han asegurado la integridad física de vecinos afectados por el desplome y han vallado la vía pública para acotar el paso por el edificio que se ha desplomado y caído gran parte de los escombros a la vía pública.