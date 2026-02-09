Después de las borrascas, toca evaluar los daños: estas son las recomendaciones para los propietarios de viviendas afectadas

Las borrascas Leonardo y Marta han causado graves desperfectos en muchas viviendas y terrenos repartidos por toda la geografía andaluza. Ante esto, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas recomienda recopilar todas las pruebas que acrediten los daños sufridos en viviendas e instalaciones comunes, al tiempo que aconsejan mantener una comunicación inmediata con el presidente de la comunidad y el administrador de fincas colegiado.

El órgano ha trasladado a las comunidades de propietarios y a los ciudadanos afectados una serie de orientaciones destinadas a facilitar la actuación coordinada en los edificios, reforzar las medidas de seguridad y agilizar la gestión de los daños materiales que puedan haberse producido en viviendas e instalaciones comunes.

Recopilar todo tipo de pruebas: clave para la evaluación del siniestro

El Consejo recomienda recopilar todas las pruebas que acrediten los daños sufridos: fotografías, vídeos, facturas, presupuestos de reparación y copia de la póliza de seguro vigente. Toda esta documentación resultará clave para la peritación y evaluación del siniestro. En los casos en los que los daños se deriven de un fenómeno natural de carácter excepcional, como lluvias torrenciales o desbordamientos, la cobertura corresponderá al Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que la póliza estuviera en vigor en el momento del suceso.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro, apuesta por “mantener una comunicación inmediata con el presidente de la comunidad y con el administrador de fincas colegiado". La rápida detección de daños en garajes, cubiertas, cuartos de instalaciones, ascensores o sistemas eléctricos permite activar con mayor rapidez los protocolos de actuación, coordinar las primeras intervenciones técnicas y trasladar la información necesaria a las compañías aseguradoras.

Los administradores de fincas colegiados recuerdan que la prioridad absoluta debe ser siempre la seguridad de las personas, para lo que piden seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Finalmente, realizan un llamamiento a la colaboración vecinal y a la responsabilidad compartida, recordando que la coordinación dentro de las comunidades de propietarios, la comunicación rápida de incidencias y el seguimiento de las recomendaciones técnicas.