Estafa por Internet: víctimas en Andalucía entre los 28 afectados por una red de anuncios falsos de videoconsolas y móviles
Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz figuran entre las provincias con víctimas perjudicadas por una estafa que operaba con anuncios falsos en Internet
El Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación “Negare”, ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia, miembros de un clan familiar, y dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de video consolas y smartphones. De las 28 víctimas hay seis andaluzas de cuatro provincias.
La investigación ha identificado perjudicados en Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz, dentro de una trama que actuó en distintas provincias españolas mediante anuncios fraudulentos de videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama.
La investigación sobre una estafa por Internet ha permitido identificar a 28 personas perjudicadas en toda España, varias de ellas en Andalucía, tras caer en anuncios falsos publicados en plataformas de compraventa online. El perjuicio económico total ronda los 8.000 euros.
Los afectados andaluces se reparten entre Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz, según el recuento provisional de víctimas. La operativa era siempre similar: ofertas atractivas de productos tecnológicos que nunca llegaban a enviarse tras recibir un pago inicial.
Afectados en Andalucía
Las pesquisas han confirmado al menos seis víctimas en Andalucía, distribuidas en distintas provincias. Estas personas realizaron pagos como señal para reservar videoconsolas o smartphones, confiando en anuncios que simulaban ventas legítimas.
En todos los casos, el artículo nunca se entregaba, y el contacto con el supuesto vendedor se cortaba tras recibir el dinero. El método de pago más utilizado era HalCash, un sistema que permite retirar efectivo con un código enviado al teléfono móvil.
Un método repetido y organizado
La investigación arrancó tras una denuncia individual, pero pronto permitió detectar un patrón reiterado. Los responsables actuaban de forma continuada, utilizando documentación de terceras personas para suplantar identidades y dar apariencia de legalidad a las transacciones.
Se ha atribuido a los investigados estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal, dentro de una estructura formada por personas relacionadas entre sí.
Además de Andalucía, se han localizado perjudicados en Madrid, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Ceuta, entre otros territorios.
La investigación sigue abierta, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas víctimas que aún no hayan presentado denuncia.
Recomendaciones para evitar estafas online
Ante este tipo de fraudes, la Guardia Civil se insiste en extremar las precauciones en las compras digitales: Desconfiar de precios muy por debajo del mercado; Evitar pagos anticipados a vendedores desconocidos; Usar solo los sistemas de pago seguros de las plataformas; No continuar conversaciones ni pagos fuera de la aplicación.
