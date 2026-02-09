Los geólogos del CSIC no relacionan los terremotos en la sierra de Grazalema con los efectos de la borrasca

La intensa actividad sísmica registrada en los últimos días entre la sierra de Grazalema y la costa occidental de Málaga no guarda relación con el reciente episodio de lluvias provocado por la borrasca Leonardo. Así lo han confirmado científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), que descartan una conexión directa entre las precipitaciones extremas y la serie de 105 terremotos detectados desde el pasado martes 3 de febrero en el suroeste de la provincia de Málaga y el sureste de Cádiz.

Según los datos de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), recogidos por Efe, los seísmos han tenido magnitudes comprendidas entre 1,2 y 3,6 y se han localizado a profundidades de entre 0 y 40 kilómetros. Al menos 17 de ellos han sido sentidos por la población en distintas localidades próximas, especialmente en municipios del entorno de la sierra de Grazalema, donde el IGN ha recibido alrededor de 170 cuestionarios ciudadanos desde el inicio del episodio.

El terremoto de mayor magnitud, de 3,6, se produjo el domingo 8 de febrero al noroeste de Jimera de Líbar (Málaga) y fue percibido con una intensidad considerada entre débil y ampliamente observada, sin que se hayan registrado daños materiales.

Desde el IGME-CSIC insisten en que no existen evidencias científicas que vinculen esta sismicidad con las lluvias recientes, a pesar de que Grazalema ha vivido uno de los episodios pluviométricos más intensos de su historia reciente, con acumulaciones que llegaron a alcanzar los 600 litros por metro cuadrado. La actividad sísmica, explican, responde a procesos tectónicos propios de esta zona del occidente de la cordillera Bética, dominada por la convergencia oblicua entre las placas africana y euroasiática, cuyo movimiento relativo se estima en unos cinco milímetros al año.

Grazalema, desalojado al 100%

En paralelo a la investigación sísmica, científicos del CSIC se encuentran trabajando sobre el terreno en Grazalema para analizar el comportamiento del acuífero kárstico y el estado del subsuelo tras las lluvias extremas. El alcalde del municipio, Carlos Javier García, ha acompañado a los investigadores durante las inspecciones realizadas en distintos puntos del término municipal, en el que estos días no hay ningún vecino, desde que el jueves pasado se decidiera

"Estos días se están llevando a cabo labores de seguimiento y estudio tras el histórico episodio de lluvias provocado por la borrasca Leonardo en Grazalema”, ha señalado el regidor, quien ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y los equipos técnicos desplazados. En estas inspecciones han participado también arquitectos de la Asociación de Arquitectos y Aparejadores de Emergencias, que están revisando estructuras y viviendas de manera preventiva.

Los trabajos se centran en evaluar la presión del agua en el interior de las rocas y descartar riesgos estructurales, especialmente tras los ruidos y vibraciones percibidos por algunos vecinos, causados por la expulsión de aire y agua a alta presión en el subsuelo. "Desde el Ayuntamiento estamos colaborando con estos equipos de expertos, trasladándoles los detalles sobre el episodio de lluvia extrema vivido", ha explicado García.

El alcalde ha querido subrayar la importancia del asesoramiento científico en un contexto de inquietud vecinal: “Queremos agradecer la rapidez y profesionalidad de los científicos del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC, cuya labor científica es ahora mismo la mejor herramienta para tomar decisiones basadas en la seguridad”.

Mientras tanto, el IGN ha reforzado la vigilancia en la zona con la instalación de tres estaciones sísmicas portátiles adicionales, que permitirán mejorar la localización y caracterización de los posibles terremotos que puedan producirse en los próximos días.