La huelga de maquinistas cancelará al menos 430 trenes esta semana en Andalucía: "Exigimos que se mejore la seguridad"

Son pocos los trenes que salen de Santa Justa o María Zambrano estos días. Andalucía ha amanecido este lunes en el primer día de la huelga de trenes de los tres días tienen programados los sindicatos. El accidente de Adamuz y Cataluña, en los que murieron 47 personas, cuatro de ellos trabajadores ferroviarios, han puesto el foco sobre el mantenimiento y la seguridad de los trenes de nuestro país. Ahora, los trabajadores piden medidas en este sentido.

A las lluvias de las últimas semanas, que han suspendido decenas de trenes cada día en las distintas provincias andaluzas se suma ahora también esta huelga que deja a la comunidad en servicios mínimos. A las 11:00 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha convocado una reunión con los sindicatos mayoritarios (Sindicato de Maquinistas, UGT y CCOO) con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

"Exigimos que se mejore la seguridad, necesitamos mas personal y algo mas de inversiones", explica a El Correo de Andalucía Pedro Gómez, secretario del Sector Ferroviario de UGT Andalucía. El sindicalista sostiene que, "en un principio", el Ministerio que dirige Óscar Puente estaba de acuerdo con las propuestas que le habían presentaod los representantes de los trabajadores, aun así, aboga por esperar al resultado de la reunión.

De alcanzarse un acuerdo en el encuentro entre ambas partes, no quedaría automáticamente desconvocado el paro. Como recuerda Gómez, además de los mayoritarios, hay otros muchos sindicatos minoritarios que han llamado a los suyos a la huelga. Así, el responsable ferroviario de UGT puntualiza que no está asegurado que, tras la firma de las medidas del Ministerio, se vuelva a la normalidad en las vías.

El Ministerio ha establecido que los servicios mínimos de alta velocidad se sitúen en el 73%. Esto supone la cancelación de 350 aves durante los tres días de la huelga. En el caso de la media distancia, tendrá que asegurarse el 75% de los trenes en hora punta y el 50% el resto del día, por lo que se dejarán de prestar unos 683 servicios. En el caso de mercancías, solo deberán mantenerse el 21% de los viajes.

Las movilizaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios, que concentran al 80% de los trabajadores del sector afectarán a las tres compañías que prestan servicios de trenes en nuestro país. Así, afectará a todos los trabajadores del sector, incluso a los de Serveo, que trabajan a bordo de los trenes. Además, en mercancías se ven afectadas empresas como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

Al menos 430 trenes cancelados

En Andalucía, entre los días 9 y 11 de febrero, hay 304 trenes de Media Distancia cancelados y 126 trenes de alta velocidad o larga distancia. En cuanto a los Cercanías, no son cuantificables porque en el informe porporcionado por la Junta de Andalucía no se facilita el listado de circulaciones.

Gómez lamenta que en España "la seguridad siempre ha estado garantizada", sin embargo, lo últimos acontecimientos han truncado esta creencia. De esta forma, desde UGT consideran que, si se quiere mantener "un estándar elevado de seguridad", las inversiones deben aumentar. Gómez insiste en que lo que ellos quieren es que "el ferrocarril no sea precario, sino que siga siendo un medio de transporte seguro".

Entre las medidas que proponen los sindicatos, el responsable de UGT en esta materia destaca que está "la supresion de algunos trenes ave". "Si queremos mantener las vías en condiciones, tiene que haber un hueco para poder trabajar", detalla el sindicalista, que apunta a que este requerimiento pasa por la necesidad de "suprimir algunos de la mañana y algunos de la noche" para que los operarios puedan trabajar.