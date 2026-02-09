La Junta de Andalucía respalda la huelga de maquinistas: "Fueron los primeros en alzar la voz"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado justificada la huelga del sector ferroviario iniciada este lunes. Así, la representante de la Junta de Andalucía ha pedido al Ejecutivo central que ponga fecha a la reanudación de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, suspendida tras el accidente de trenes en Adamuz del 18 de enero.

Durante una visita a Lora del Río, una de las localidades más afectadas por las crecidas del Guadalquivir, la consejera defendió el derecho a huelga de los maquinistas y sostuvo que "les asiste la razón". De hecho, la también portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, ha recordado que fue "el primer colectivo que alzó la voz contra la inseguridad y la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias".

España ha subrayado que la suspensión de la alta velocidad está generando pérdidas millonarias para el sector turístico y la actividad económica en Andalucía. Según ha expuesto, la Federación de Hoteleros sitúa las pérdidas de reservas en torno al 30% y las anulaciones en un 15%. "Son pérdidas importantes que afectan a una de las joyas de Andalucía, como es el turismo", remarcó la portavoz del Ejecutivo autonómico, al insistir en el efecto arrastre sobre otros sectores.

Cancelaciones en Andalucía por la huelga

El Ministerio ha establecido que los servicios mínimos de alta velocidad se sitúen en el 73%. Esto supone la cancelación de 350 aves durante los tres días de la huelga. En el caso de la media distancia, tendrá que asegurarse el 75% de los trenes en hora punta y el 50% el resto del día, por lo que se dejarán de prestar unos 683 servicios. En el caso de mercancías, solo deberán mantenerse el 21% de los viajes.

En concreto, según los convocantes, en Andalucía, hay más de 400 cancelados por el paro. Así, entre los días 9 y 11 de febrero, hay 304 trenes de Media Distancia cancelados y 126 trenes de alta velocidad o larga distancia. En cuanto a los Cercanías, no son cuantificables porque en el informe proporcionado por la Junta de Andalucía no se facilita el listado de circulaciones.

Ante esta situación, la Junta ha vuelto a reclamar una vez más al Gobierno central que termine con la incertidumbre y concrete una fecha para la reapertura de la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid, cuyo plazo se ha visto retrasado por el temporal. "No podemos seguir aislados ni en la incertidumbre; necesitamos que se pongan las pilas en el ámbito ferroviario", ha concluido Carolina España.