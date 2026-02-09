Morcilla y cerveza gratis este domingo en este pueblo blanco de Cádiz: el planazo de Carnaval para disfrutar del fin de semana

Morcilla, pan, cerveza y coplas de Carnaval. Esta es la combinación que ofrece este domingo el pueblo blanco gaditano de Bornos con su XXXV Morcillá, una de las citas más populares del municipio que busca anunciar la cercana celebración del Carnaval de Bornos, declarado de Interés Turístico de Andalucía, que se llevará a cabo del 12 al 22 de febrero.

Así, la XXXV Morcillá de Bornos se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía y el carnaval a través de sus degustaciones gratuitas de morcilla, pan y cerveza para todos los vecinos y visitantes que acudan al municipio.

Morcilla, pan y cerveza gratis para dar la bienvenida a los Carnavales

Un evento realizado por la Peña Carnavalesca de Bornos en la que se busca disfrutar de uno de los sabores más característicos de la tierra a través de su famosa morcilla recién hecha, acompañada por su bebida y pan para completar el menú característico de este rincón gaditano.

A través de esta jornada de convivencia y ocio, el municipio busca que la ciudadanía comparta mesa, música y buen ambiente en familia y amigos.

Edición anterior de la Morcillá de Bornos, en Cádiz / Ayuntamiento de Bornos

Y para inundar la cita con el ambiente propio del carnaval, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas de Bornos, que pondrán banda sonora al evento con coplas, humor y el espíritu único de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Horario de la Morcillá de Bornos

Esta nueva edición de la Morcillá, que estará dedicada a Laureano Jiménez 'Lauren', se llevará a cabo este domingo a partir de las 13.00 horas en la calle Miguel de Cervantes, en un ambiente festivo que busca llenar de visitantes, música y gastronomía este pueblo blanco de Cádiz.

Además, esta fiesta busca que los asistentes puedan conocer desde dentro el alma misma de los Carnavales, además de anunciar la próxima llegada de su carnaval, que convertirá la localidad en un desfile de disfraces, coplas, pasacalles y actuaciones con su amplio programas de actividades, entre las que destacan su emblemática Chorizá Popular o el Domingo de Piñatas.