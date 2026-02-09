Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo tiempo AndalucíaPrevisión tiempo AndalucíaDesalojos en El PalmarHistoria AyesaSemifinales COAC 9 febreroTractorada en SevillaAcuerdo PSOE-PPHuelga maquinistas
instagramlinkedin

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones.

Una policía nacional fallece cuando regresaba de un servicio por las inundaciones en Jerez

Una policía nacional fallece cuando regresaba de un servicio por las inundaciones en Jerez

El Correo

El Correo

Cádiz

Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.

Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.

El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
  2. El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
  3. Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
  4. Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua
  5. Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada
  6. ¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet
  7. Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto
  8. La borrasca Marta llega el sábado a Andalucía con lluvias muy intensas y nuevos avisos activados por la Aemet

Los geólogos del CSIC no relacionan los terremotos en la sierra de Grazalema con los efectos de la borrasca

Los geólogos del CSIC no relacionan los terremotos en la sierra de Grazalema con los efectos de la borrasca

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

32 colegios de Andalucía suspenden las clases este martes por el temporal: siete están en la provincia de Sevilla

32 colegios de Andalucía suspenden las clases este martes por el temporal: siete están en la provincia de Sevilla

La huelga de maquinistas se cancela tras un acuerdo: no se suspenderán más trenes en Andalucía

La huelga de maquinistas se cancela tras un acuerdo: no se suspenderán más trenes en Andalucía

Última hora de las alertas de la Aemet, en directo | La mayoría de los desalojados de Sevilla vuelven a sus hogares salvo en Tocina y El Palmar

Última hora de las alertas de la Aemet, en directo | La mayoría de los desalojados de Sevilla vuelven a sus hogares salvo en Tocina y El Palmar

La Junta pone el foco en la mujer en la industria, energía y minería para inspirar a las más jóvenes

La Junta pone el foco en la mujer en la industria, energía y minería para inspirar a las más jóvenes

¿Cuándo deja de llover en Andalucía? Llega otra semana marcada por tres frentes de lluvia

¿Cuándo deja de llover en Andalucía? Llega otra semana marcada por tres frentes de lluvia

Pedro Sánchez anuncia un plan estatal de ayudas rápido al campo andaluz ante los destrozos de las borrascas

Pedro Sánchez anuncia un plan estatal de ayudas rápido al campo andaluz ante los destrozos de las borrascas
Tracking Pixel Contents