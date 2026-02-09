La Junta pone el foco en la mujer en la industria, energía y minería para inspirar a las más jóvenes

La III Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza ha arrancado este lunes con un encuentro promovido por la Junta de Andalucía para abordar los desafíos que afrontan las administraciones públicas, las empresas, las organizaciones sindicales y el resto en agentes y entidades sociales para incrementar el protagonismo de las mujeres en los sectores industrial, energético y minero.

“Un encuentro en el que damos voz y visibilidad a mujeres inspiradoras, muchas de ellas pioneras en ámbitos como el aeroespacial, el de las energías renovables o los sectores químico y metalúrgico, y cuya visión, experiencia y trayectoria profesional es el mejor ejemplo para inspirar a las más jóvenes”. Así lo ha destacado en el acto de inauguración el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

Momento de oportunidad industrial

Paradela ha incidido en que estamos en un momento en que el empleo industrial está creciendo “de forma muy prometedora”, con la creación de 24.500 empleos en la industria solo en 2025. Un año que además se cerró con un avance del PIB andaluz el 3,2%, frente al 2,8% nacional, en el que destacó el comportamiento tan positivo del sector industrial. “El 40% de ese crecimiento de la economía andaluza viene de la industria”, lo que denota el “momento de oportunidad” y que también necesita nutrirse y beneficiarse mucho más del talento de la mujer, ha reflexionado.

“Hace falta incorporar a muchas más mujeres a la industria. Hay empresas volcadas en ello y desde el Gobierno andaluz estamos trabajando en esa dirección, pero hace falta una conjura por parte de la sociedad, de los agentes sociales, del sistema educativo para avanzar a un ritmo más rápido”, ha añadido el consejero.

En este sentido, ha señalado que la política industrial del Gobierno andaluz cuenta en todos sus instrumentos -planes de cadena de valor CRECE Industria, Estrategia Aeroespacial, Estrategia para una Minería Sostenible, la Red de Ciudaddes Industriales y Mineras de Andalucía- con un apartado específico dedicado a impulsar el papel de la mujer en la industria, energía y minera andaluza. “Lo hacemos desde el convencimiento de que como sociedad tenemos un enorme coste de oportunidad que hay que reducir: la falta de un papel equilibrado de la mujer en estos sectores”.

“El peso de la mujer en la industria se sitúa en un 24,4%, es decir, uno de cada cuatro trabajadores de la industria es mujer y, auqnue avanzamos porque en 2021 ese indicador era del 21,8%, nos parece poco”, ha subrayado Jorge Paradela, que ha planteado que es fundamental actuar para que las chicas jóvenes se animen a elegir FP o carreras que les conduzcan a estos sectores tradicionalmente masculinizados. “El papel de la mujer resulta determinante y debe convertirse en la auténtica palanca de esa transformación”, ha indicado el consejero, que ha abundado en que “tenemos la responsabilidad y el compromiso como Gobierno andaluz de trabajar en coordinación con los agentes económicos y sociales, el resto de las administraciones y el conjunto de la sociedad para seguir potenciando el protagonismo de la mujer”.

Referentes que inspiran

La directora general de Pilatus Ibérica, Victoria Vallecillo, ha sido la encargada de abrir la ponencia inaugural de la jornada celebrada en Sevilla. Durante su intervención, ha compartido su trayectoria profesional, primero en Airbus y actualmente en Pilatus. Ha resumido su mensaje a las mujeres en “pilota tu carrera, ve a por ello y hazlo a tu manera”. En su experiencia le han resultado determinante “tener la mente abierta, aprendizaje continuo y resiliencia. No hay que elegir entre vida profesional y personal, si bien la conciliación es una cuestión que se balancea en momentos cruciales para sacar adelante un proyecto”. Además, ha señalado que las empresas deben apostar por la “diversidad” porque eso se traduce en “más rentabilidad, más creatividad y más crecimiento”.

La primera mesa de debate, en la que se ha abordado la proyección de la mujer en la industria, ha contado con cuatro periodistas económicas de referencia: María Jesús Pereira, redactora de Grupo Joly y del periódico económico El Conciso; Clara Campos, redactora de Economía de El Correo de Andalucía; Elena Martos, jefa de la sección de Economía de ABC Sevilla, y Cynthia de Benito, responsable de El Español – Invertia.

En este foro, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con mujeres referentes que sirvan de inspiración, así como la dificultad para encontrar fuentes informativas femeninas y que las historias bien contadas sirven como un potente foco para visibilizar realidades y como foco de atracción, más allá de los números. Aunque queda mucho camino por recorrer, han puesto de manifiesto que la evolución es positiva y que ha crecido el número de mujeres directivas y en puestos de toma de decisiones y también en mandos intermedios, si bien queda mucho camino para alcanzar una igualdad plena.

A continuación, ha tenido lugar una conferencia a cargo de Inés Durán, presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, que ha analizado el papel de la mujer en la industria andaluza a lo largo de la historia”.

‘Trabajando por la igualdad’ es el lema de la mesa de reflexión en la que han participado Mª José Andrade, directora de la Revista Digital Mujeres Valientes; Mónica Muñoz Monge, presidenta de la Asociación Women in Minning and Industry Spain; Silvia de los Santos Trigo, responsable de Ellas Vuelan Alto en Andalucía; Teresa Suárez, fundadora de la Red Boosther; Isabel Mora, secretaria general de CCOO Industria Sevilla; y Ana González, secretaria de Igualdad y Formación de UGT FICA Andalucía.

Las historias de éxito en la creación de valor han centrado las últimas intervenciones de esta jornada, y en ellas han compartido su experiencia Auxiliadora López Magdaleno, consejera del Grupo y Presidenta de Fundación Magtel; Montse Solanellas Coll, responsable de Operaciones de Vestuario en ITURRI; junto a Natalia González Hereza, directora de Sostenibilidad y Organización Corporativa de Ghenova.

Asimismo, han intervenido Natalia Moreno Bermejo, jefa de Laboratorio Químico y Metalúrgico Cobre las Cruces; África Castro Rosende, directora de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Comunicación de H2B2; Marta Gallego García, directora global de Calidad del Grupo MIGASA; Milagrosa Gómez Cabello, directora de Análisis de Metales AMPCOR; y Sonia Pérez Guerra, Supervisora en Mina Magdalena (de la compañía Sandfire MATSA).

Una semana en toda Andalucía

A la jornada, cuya clausura ha corrido a cargo de la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, han asistido el viceconsejero Cristóbal Sánchez; los secretarios generales de Industria y Minas y de Energía, José Javier Alonso y Manuel Larrasa; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión; los delegados territoriales de la Consejería en Sevilla y Granada, Antonio Ramírez y Gumersindo Fernández; el secretario general UGT FICA, José Manuel Rodríguez Saucedo; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, así como representantes de asociaciones y empresas de los sectores industrial, energético y minero.

Esta III Semana de la Mujer en la industria, energía y minería andaluza persigue expresar el protagonismo de la mujer a través de relatos inspiradores de sus experiencias, su papel en la empresa a través de visitas a institutos y a empresas y mesas de debate a través de actos en todas las provincias andaluzas que se desarrollarán hasta el viernes y que contarán con la participación de más de 100 mujeres.