Novedades en el calendario de vacunación andaluz: rotavirus ya es gratuita y la triple vírica se adelanta a los 2 años

Desde este mes de febrero, la vacuna para el rotavirus en lactantes ya es gratuita en Andalucía. Esta es una de las principales novedades del calendario de vacunaciones e inmunizaciones de 2026, aprobado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. La incorporación de esta vacuna, recomendada por los pediatras pero hasta ahora no financiada, evitará a las familias un gasto de entre 140 y 190 euros por la pauta completa pero, sobre todo, supone un avance importante por considerarse una de las principales causas de los ingresos por gastroenteritis en niños.

El nuevo calendario vacunal adelanta también la segunda dosis de la vacuna triple vírica —frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis—, que pasa de administrarse de los 3 años a los 2 años en esta comunidad. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, esta decisión forma parte de las actuaciones para contener brotes de sarampión. Precisamente, el año pasado se contabilizó un repunte de casos de sarampión pasando de los cero casos en 2022 a los 93 en 2025.

Rotavirus: a los 2 y a los 4 meses de edad

Sanz ha detallado que la vacuna frente al rotavirus se administrará a todos los lactantes con una pauta de dos dosis, a los 2 y 4 meses de edad. Esta infección es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia y está asociada a episodios de deshidratación y a un elevado número de hospitalizaciones, especialmente en los primeros años de vida. El calendario de 2026, que el consejero ha calificado como “uno de los más amplios y completos del país”, contará con una inversión superior a los 150 millones de euros por parte del Servicio Andaluz de Salud.

“Las familias no tendrán que desembolsar entre 140 y 190 euros por las dos dosis de esta vacuna que recomiendan todos los pediatras”, ha valorado el consejero, que ha recordado que “el Gobierno de Juanma Moreno ha incorporado otras vacunas al calendario vacunal en estos siete años que han supuesto un importante ahorro para las familias, como la del virus del papiloma humano en chicos, la gripe, la meningitis B y la meningitis ACWY en la primera infancia, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial para los más pequeños, la tosferina en adolescentes y neumococo conjugada y herpes zóster en adultos”.

Andalucía, primera comunidad en adelantar la triple vírica

Por motivos organizativos y para aprovechar las visitas a las consultas de vacunación, la segunda dosis de la vacuna frente a la varicela también se adelantará a los 2 años. De este modo, durante 2026 se vacunará de triple vírica y varicela a niños y niñas de 2 y 3 años, correspondientes a las cohortes nacidas en 2023 y 2024. Andalucía será la primera comunidad autónoma en implantar esta medida, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría.

“Esta medida se adopta como parte de las actuaciones de contención de brotes de sarampión, como los registrados en Andalucía durante 2025”, ha explicado Sanz.

Ampliación de la vacuna del papiloma a los 21 años

El calendario incorpora asimismo la ampliación de la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) hasta los 21 años para ambos sexos. Hasta ahora, abarcaba a chicos y chicas de 12 a 18 años. Por lo tanto, la vacuna tendrá una pauta de dosis única para quienes no hayan recibido ninguna dosis previa. El consejero ha subrayado que, “con esta medida, Andalucía se sitúa entre el reducido grupo de comunidades autónomas que vacunan de forma sistemática frente al VPH más allá de los 18 años, avanzando en el objetivo de eliminar las enfermedades asociadas a este virus”.

Entre las novedades en la vacunación para adultos, se extiende la vacunación frente al neumococo conjugado en adultos desde los 60 hasta los 80 años, “frente al límite anterior situado en los 76 años”. “El neumococo es la principal causa de neumonía y una de las responsables más frecuentes de ingresos hospitalarios y fallecimientos en personas mayores. Por esto es tan importante esta vacuna”, ha afirmado.

En el caso del herpes zóster, se mantiene la vacunación sistemática a los 65 años y se realizará un rescate de personas de 66 y 67 años que no hayan iniciado o completado la pauta.

El calendario de vacunación de 2026 incluye también indicaciones específicas para las personas mutualistas con aseguramiento privado. Con carácter general, deberán seguir los procedimientos establecidos por sus entidades para recibir las vacunas incluidas en el calendario, las de rescate o las dirigidas a grupos de riesgo. No obstante, se mantienen excepciones, como los mutualistas residentes en municipios incluidos en el Convenio de Zonas Rurales, que podrán vacunarse en centros del Servicio Andaluz de Salud, así como determinadas campañas de gripe, la vacunación escolar, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, la COVID-19 y la mpox, que se administrarán en centros públicos.