Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 9 de febrero

Siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos. Estas son las agrupaciones que van a pelear en las semifinales por un puesto en la Gran Final de este COAC 2026. Desde el pasado domingo y hasta el próximo miércoles 11 de febrero, cada grupo pondrá en el Falla sus mejores coplas para aspirar por los primeros puestos en cada modalidad.

Esta segunda sesión de semifinales la abre el coro de Luis Rivero, ADN, que comparte noche con el de San Fernando, El reino de los cielos. En chirigotas, interpretan este lunes su repertorio la de Carlos Pérez e Iván Romero, Los antiguos, y la de los Molina, Los compay.

En comparsas, le toca el turno a Los humanos, de Antonio Martínez Ares, uno de los autores consagrados del carnaval. Antes canta El patriota, el grupo de Alcalá de Guadaíra que se ha destacado como una de las sorpresas de este Concurso. También la de la Cantera, Los locos, que como siempre cuenta en la autoría con Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez Piru. Y para redondear la sesión, el joven cuarteto de Manu Peinado, Los latin king de la calle Pasquín.

Orden de actuación de hoy en el Falla

20:00 Coro ADN. Después del segundo puesto alcanzado en el COAC 2025, Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul han presentado ADN, una agrupación apegada a la identidad gaditana. Como en años anteriores, pelearán por lo más alto en la modalidad.

20:45 Comparsa El patriota. Vestidos de Blas Infante y con algunos componentes de aquella recordada comparsa de Tocina, este conjunto de Alcalá de Guadaíra ha resultado ser una de las sorpresas de este Concurso. En la autoría, Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul.

21:30 Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín. El cuarteto liderado por Manu Peinado siguió la senda marcada en el pasado COAC: juventud, poca vergüenza, mucha carga y algunos toquetazos de humor negro. Una fórmula que ya en 2025 les valió para conseguir el segundo premio con Un clásico nunca falla.

22:15 Chirigota Los antiguos. Iván Romero y Carlitos Pérez han puesto sobre las tablas del Falla a unos viejos chirigoteros que defienden el compás más puro desde la puerta de una peña. En el COAC 2025, con Cuando tú vas yo vengo, lograron pasar también a semifinales.

23:00 Coro El reino de los cielos. Desde San Fernando llega este coro que ha conseguido alcanzar la semifinal ataviado de águilas. En la autoría, Victoriano Cano, Luis Alfonso Betanzos y Fran Sevilla Pecci.

23:45 Comparsa Los humanos. Antonio Martínez Ares, uno de los autores más laureados en la historia reciente del carnaval, regresó con un tipo de viejos tras un año de parón. Como siempre, trajo una propuesta muy trabajada tanto en músicas como en letras, y con un estilo algo más calmado después de aquellas aguerridas ovejas negras que se alzaron con el primer premio en 2024.

00:30 Chirigota Los compay. Desde Chiclana de la Frontera y vestidos de cubanos regresaron los Molina con la misma fórmula que los llevó a la parte alta de la modalidad: mucho compás, buenas músicas y un conjunto que interpreta con garra y pasión las coplas.

01:15 Comparsa Los locos. La comparsa de la Cantera, con Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez Piru en la autoría, apuesta esta vez por una idea bastante gaditana con el viento de levante como protagonista. El pasado Concurso lograron el tercer premio con Los del otro barrio.