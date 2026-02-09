¿Cuándo deja de llover en Andalucía? Llega otra semana marcada por tres frentes de lluvia

Andalucía encara una semana marcada por la llegada de tres frentes activos, previstos para lunes, miércoles y jueves, que dejarán lluvias repartidas y acumulaciones menores que las registradas en la semana anterior tras el paso de varias borrascas. Las precipitaciones se mantendrán hasta el viernes, con un descanso generalizado el fin de semana.

Lunes con lluvias más destacadas

El primer frente, activo este lunes, está dejando precipitaciones significativas en puntos del oeste. En Grazalema los acumulados pueden superar los cien litros por metro cuadrado en doce horas. En la Serranía de Ronda y en la comarca del Estrecho se esperan alrededor de 60 litros en el mismo periodo.

Miércoles más irregular

Para el miércoles, el escenario cambia hacia una alternancia de periodos con lluvia y sin lluvia, con más ratos secos que durante la jornada del lunes. Las precipitaciones serán menos continuas, aunque no desaparecerán del todo. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, ha precisado ha concretado que el frente activo está dejando este lunes lluvias "que pueden superar los cien litros por metro cuadrado en Grazalema en doce horas", así como de 60 en el mismo periodo de tiempo en la comarca malagueña de Serranía de Ronda y en la gaditana del Estrecho. Asimismo, ha apuntado que en la zona jiennense de Cazorla y Segura podrán caer "hasta 40 litros en doce horas", aunque ha advertido que a lo largo del día esa cifra puede duplicarse.

En cambio, Del Pino ha precisado para la jornada del miércoles se espera una "alternancia de periodos con lluvia y periodos sin lluvias, siendo más frecuentes los periodos sin precipitaciones". No obstante, ha indicado que el frente previsto para el jueves y el viernes será más activo y dejará más precipitaciones, "sobre todo en la mitad norte de Andalucía", con precipitaciones "más abundantes y más intensas". Al hilo, no ha descartado que durante estas jornadas también se puedan producir acumulados similares en Grazalema, aunque no tendrán la intensidad de las lluvias registradas en la semana anterior".

Jueves y viernes, de nuevo más activos

El frente del jueves, con prolongación al viernes, se presenta más activo, especialmente en la mitad norte de Andalucía, donde se esperan precipitaciones más abundantes e intensas. No se descartan acumulados elevados en zonas habituales como Grazalema, aunque sin alcanzar la intensidad del episodio de la semana pasada.

Tregua y evolución de temperaturas

A partir del sábado y el domingo se espera una tregua generalizada con la entrada del anticiclón sobre la península, aunque el sábado podrían darse lluvias puntuales en algunos puntos.

El meteorólogo ha apuntado a una tregua de lluvias de forma generalizada en toda la comunidad a partir del sábado y el domingo, puesto que se espera que "el anticiclón se sitúe sobre la península y se espere que no llueva". Sin embargo, Del Pino ha matizado que en la jornada del sábado sí pueden presentarse algunas de forma puntual en algunos lugares.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán relativamente altas hasta el jueves. La sensación térmica será más baja por el viento y la humedad, pese a que los termómetros marquen valores suaves. Desde el viernes, con cielos más despejados, se prevé un descenso, con mínimas en torno a cinco o seis grados durante el domingo.

Viento y avisos en el litoral oriental

El episodio vendrá acompañado de mucho viento en Almería, con rachas moderadas a fuertes en varias comarcas. En general, el este de Andalucía registrará vientos de componente oeste de moderados a fuertes desde el lunes hasta el viernes, con avisos costeros en las costas de Granada y Almería.