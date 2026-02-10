Casi 200 carreteras cortadas e interrupciones en los trenes de Sevilla: los coletazos del temporal en Andalucía

La normalidad parece que vuelve en Andalucía. Apenas hay ya colegios cerrados, los ríos vuelven a su caudal habitual y una importante parte de los vecinos evacuados ha regresado a sus hogares, sin embargo, las consecuencias de la borrasca Leonardo se notan todavía en la comunidad autónoma. Este martes siguen cortadas casi 200 carreteras por las inundaciones y en varios tramos de cercanías no circulan trenes.

Los últimos en volver a sus hogares han sido 15 vecinos de El Palmar de Troya que este lunes no pudieron regresar a sus viviendas porque los caminos que llegaban a ellas estaban anegados. Por delante tendrán varios días de retirada y limpieza de barro después de que el agua alcanzara el metro y medio en el interior de sus casas. La bajada del agua ha permitido que el Ayuntamiento aprobara su regreso.

Los esfuerzos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se centran en los municipios de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla donde el temporal y las inundaciones dejaron importantes daños. De hecho, uno de los puntos clave sigue siendo Grazalema, a cuyos vecinos todavía no se les ha anunciado la fecha en la que podrán regresar a sus hogares, de los que salieron el pasado jueves hacia Ronda.

Reducción de las incidencias

Cada vez son menos los avisos que se producen por cuestiones climatológicas en Emergencias 112. En la noche de este lunes solo se han producido seis consultas por el río atmosférico que se ha percibido en Cádiz. En concreto, a las 19:30 de este lunes se produjo el desprendimiento de la parte final del túnel que conecta Los Barrios con Jerez por la A-381 en el kilómetro 74, lo que provoca el desvío de vehículos.

En total, desde que comenzara el tren de borrascas que ha sacudido a la comunidad autónoma, los servicios de emergencias han recibido más de 11.000 llamadas de avisos. De hecho, también en la noche del lunes dos viviendas quedaron incomunicadas en el municipio de Olvera porque el río ha sobrepasado el puente que da acceso a las casas, donde también hay mucha arena. Los servicios municipales trabajan ya en el acceso.

También persisten los problemas con el agua potable en distintos municipios de la comunidad autónoma. En esta situación se encuentra Cortes de la Frontera, hasta donde se tuvo que desplazar la Cruz Roja en la tarde de este lunes para suministrar la localidad de agua embotellada. Esta acción se repetirá este martes ante la incapacidad de recuperar el suministro de agua.

Vías de comunicación afectadas

Pese a que la situación poco tiene que ver a los que se vivía en la comunidad autónoma hace apenas unos días, los efectos del temporal no terminan de desaparecer del territorio andaluz. Todavía este martes hay un total del 179 carreteras cortadas por los efectos del río atmosférico. La mayoría de las vías afectadas se encuentran en Cádiz, con 62 carreteras. Además, también hay cortes en Granada con 26, Córdoba con 23, 22 en Jaén, 19 en Málaga, 14 en Sevilla, 10 en Huelva y tres en Almería.

Como ocurre desde la irrupción de la borrasca Leonardo afecta también a los trenes. De hecho, el temporal mantiene cortados varios tramos de cercanía en Sevilla (C1 entre Lora del Río y Los Rosales y entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija, y en la C3 en todo su recorrido), la línea Entre Sevilla y Zafra, entre Los Rosales y Villanueva del Río; la conexión Córdoba-Bobadilla-Algeciras permanece cerrado en Valchillón-Torres Cabrera y Algeciras-Bobadilla y el Córdoba-Linares-Baeza. En la línea Huelva-Zafra no circulan entre Jabugo-Galaroza y Valdelamusa, y no presta servicio la AV Antequera-Santa Ana– Málaga.

En realidad, la lluvia parece que no terminará de irse de la comunidad autónoma hasta el próximo viernes. De esta forma, la Aemet mantiene los avisos naranjas por rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora en el Valle del Almanzora y Los Vélez. Además los avisos amarillos por viento y lluvias se multiplican a lo largo y ancho de la geografía andaluza, especialmente en Cádiz y la zona más oriental.