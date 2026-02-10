Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga tractores directoTiempo Sevilla Andalucía directoSubastas Junta AndalucíaExposición Juan de MesaBalance tras temporal y trenesCalle Francos SevillaAcuerdo PSOE-PP
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Las borrascas Marta y Leonardo dejan atrás un panorama desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, más de 11.000 andaluces han tenido que desalojar sus viviendas, hay 500 millones de euros en daños en carreteras, cosechas arrasadas, ríos desbordados y presas y embalses en rojo con peligro inminente

VÍDEO | La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias

VÍDEO | La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias

La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias. / UME

Ramón Morales

Carlos Doncel

Isabel Morillo

Javier Alonso

Victoria Flores

Sevilla

Tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas.  En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, se han registrado más de 11.000 desalojados (aunque muchos ya han podido volver a sus hogares) y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. La situación ha sido especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.

En Sevilla, la provincia también ha estado en vilo. Una decena de municipios han tenido cerca el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Han estado en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que ha amenazado a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.

Noticias relacionadas

Martes aún en alerta en Andalucía

Este martes 10 de febrero se ha registrado un "cambio de tendencia" tras la salida de la borrasca Marta. Las previsiones han mejorado aunque continuarán las precipitaciones, ríos y embalses siguen en sus niveles máximos y continúan las alertas por fuertes precipitaciones y vientos en distintos puntos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
  2. El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
  3. Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua
  4. Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada
  5. Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
  6. ¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet
  7. Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto
  8. Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 9 de febrero

Última hora de las alertas de la Aemet, en directo | 179 carreteras cortadas por el río atmosférico en Andalucía y paralizados trenes y Cercanías

Última hora de las alertas de la Aemet, en directo | 179 carreteras cortadas por el río atmosférico en Andalucía y paralizados trenes y Cercanías

Así es la catedral andaluza que más campanas tiene de toda España: suenan desde 1400 y cada una tiene su propio nombre

Así es la catedral andaluza que más campanas tiene de toda España: suenan desde 1400 y cada una tiene su propio nombre

De Granada al trono de Francia: la mujer más poderosa de Europa que fue musa de la Alta Costura y 'enamoró' a un Napoleón

De Granada al trono de Francia: la mujer más poderosa de Europa que fue musa de la Alta Costura y 'enamoró' a un Napoleón

La residencia de tiempo libre de Sierra Nevada se queda sin comprador en la subasta: la Junta de Andalucía no logra venderla

La residencia de tiempo libre de Sierra Nevada se queda sin comprador en la subasta: la Junta de Andalucía no logra venderla

La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos

La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos

Andalucía sigue bajo la lluvia con avisos amarillos y naranjas en tres provincias

Andalucía sigue bajo la lluvia con avisos amarillos y naranjas en tres provincias

Los geólogos del CSIC no relacionan los terremotos en la sierra de Grazalema con los efectos de la borrasca

Los geólogos del CSIC no relacionan los terremotos en la sierra de Grazalema con los efectos de la borrasca

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez
Tracking Pixel Contents