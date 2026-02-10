El tiempo en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

Tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas. En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, se han registrado más de 11.000 desalojados (aunque muchos ya han podido volver a sus hogares) y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. La situación ha sido especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.

En Sevilla, la provincia también ha estado en vilo. Una decena de municipios han tenido cerca el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Han estado en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que ha amenazado a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.

Martes aún en alerta en Andalucía

Este martes 10 de febrero se ha registrado un "cambio de tendencia" tras la salida de la borrasca Marta. Las previsiones han mejorado aunque continuarán las precipitaciones, ríos y embalses siguen en sus niveles máximos y continúan las alertas por fuertes precipitaciones y vientos en distintos puntos.

Un tren de Cercanías de Renfe. / E.P. Losa daños y el mal tiempo paralizan trenes y Cercanías en Andalucía El temporal mantiene importantes afecciones en el tráfico ferroviario andaluz, con interrupciones del servicio desde primera hora de la mañana. En Cercanías Sevilla, están suspendidos los tramos de la línea C1 entre Lora del Río y Los Rosales y entre Las Cabezas de San Juan y Lebrija, además de la línea C3 en todo su recorrido. También permanece cortada la línea Sevilla–Zafra entre Los Rosales y Villanueva del Río-Minas. En media y larga distancia, continúa cerrado el trayecto Córdoba–Bobadilla–Algeciras en los tramos Valchillón–Torres Cabrera y Algeciras–Bobadilla, mientras que la línea Córdoba–Linares-Baeza está interrumpida entre Córdoba y Linares-Baeza. Asimismo, la línea Huelva–Zafra no presta servicio entre Jabugo-Galaroza y Valdelamusa, y sigue sin circulación la alta velocidad entre Antequera-Santa Ana y Málaga-María Zambrano, lo que mantiene afectada la conexión ferroviaria en la provincia de Málaga.

Dos vecinas con paraguas ante las intensas lluvias. / Román Ríos / EFE Avisos meteorológicos y recomendaciones La Aemet mantiene hoy avisos naranjas y amarillos por viento, lluvia y fenómenos costeros, especialmente en Almería, Jaén, Granada y Cádiz. Desde la EMA se insiste en evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a cauces ni zonas inundables y seguir solo información oficial.

La Guardia Civil y el Servicio de Carreteras han trabajado este domingo para restablecer el tráfico en la A-2231 en Zahara de los Atunes. / EL CORREO Carreteras y trenes, gravemente afectados El temporal mantiene 179 carreteras afectadas en Andalucía, con especial incidencia en Cádiz, Granada y Córdoba. Además, continúan importantes interrupciones ferroviarias, tanto en Cercanías de Sevilla como en líneas de media y larga distancia, incluida la AV Antequera–Málaga.

Bomberos de la provincia de Cádiz trabajan en labores de achique de agua en calles y viviendas. / Joaquín Corchero / Europa Press Balance de incidencias y llamadas al 112 La madrugada ha sido tranquila, con solo seis incidencias, aunque el balance global sigue siendo elevado: 11.323 avisos desde el 27 de enero. Cádiz lidera el número de incidencias acumuladas, seguida de Sevilla y Jaén, según datos de Emergencias 1-1-2.

Los Servicios de Emergencia trabajando el jueves en Grazalema (Cádiz), inundada por las intensas lluvias. / Román Ríos / EFE Provincias y municipios más afectados El operativo actúa especialmente en Cádiz y Málaga, con numerosos municipios implicados, además de puntos críticos en Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada. Localidades como Grazalema, Ubrique, Ronda, Lora del Río o Écija siguen bajo especial seguimiento por su vulnerabilidad.

Estado en el que se encuentra la localidad de Lora del Río tras las lluvias de los últimos días. EFE/ David Arjona / David Arjona / EFE Vigilancia de ríos y recuperación de infraestructuras Los trabajos se centran en la vigilancia y seguimiento de cauces, ríos y embalses, así como en la revisión, evaluación técnica y recuperación de infraestructuras dañadas. También continúa la atención a personas evacuadas y la respuesta ante incidencias puntuales.

Operarios en el arreglo de una carretera. / El Correo Emergencias activas en toda Andalucía El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) mantiene hoy 13 escenarios operativos en 30 municipios de seis provincias andaluzas. El dispositivo se despliega para garantizar la seguridad en las zonas afectadas por el río atmosférico, con coordinación permanente entre administraciones.

La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias. / UME La UME vacía de forma preventiva el tanque de tormentas de Lora del Río ante posibles lluvias La UME ha participado este martes en el vaciado preventivo del tanque de tormentas de Lora del Río (Sevilla), una actuación realizada junto al Plan INFOCA y el Ayuntamiento de Lora del Río. Esta medida tiene como objetivo reducir los riesgos ante posibles precipitaciones y refuerza la coordinación entre administraciones para mejorar la seguridad y la prevención frente a episodios meteorológicos adversos.

Ramón Morales El Ayuntamiento de Sevilla desescala el Plan de Emergencias a fase de Preemergencia El Ayuntamiento de Sevilla ha desescalado el Plan Territorial de Emergencias a fase de Preemergencia tras la bajada del río por debajo del umbral rojo y ante la ausencia de avisos meteorológicos activos. Desde el Consistorio agradecen la colaboración ciudadana durante los días de mayor riesgo y recuerdan que los servicios municipales mantienen la vigilancia preventiva para garantizar la seguridad.