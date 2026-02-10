El bono alquiler no se agota en Andalucía pese a la avalancha inicial: quedan 3.000 ayudas disponibles

El bono de alquiler se queda sin solicitantes. Después de colas eternas para conseguir presentar la solicitud y quejas por los retrasos en la primera convocatoria la ayuda del Gobierno de España para el alquiler tiene vacantes en Andalucía. Pese al problema capital que supone la vivienda en la comunidad autónoma, que se sitúa como la tercera preocupación principal, un mes después de su lanzamiento quedan hasta 3.000 ayudas sin solicitar.

Colas de más de cuatro horas, jóvenes desesperados y 10.000 personas en espera en la web, esa era la foto que dejó el primer día de solicitud de la tercera convocatoria del bono de alquiler joven. Fueron muchos los que pidieron ayuda a familiares y amigos para tratar de acceder a la solicitud con una mayor celeridad, lo que pudo afectar a esa saturación inicial. Aun así, desde Fomento recuerdan que "no se cayó la página en ningún momento".

Un mes desde la apertura del plazo

Hace ya cuatro semanas que la Consejería que lidera Díaz abrió el plazo para presentar las solicitudes a la ayuda del Gobierno de España al alquiler. Fuentes de la cartera consultadas por El Correo de Andalucía recuerdan que no hay una fecha límite para presentar las peticiones. "La convocatoria sigue abierta hasta llegar a los 15.000", explican estas mismas voces, que puntualizan que ya "se han recibido 12.000".

Estos datos chocan de lleno con los que se produjeron en la segunda convocatoria de la subvención. Según los propios datos de la Junta de Andalucía, la apertura de plazo de presentación de solicitudes para pedir estos bonos en enero de 2025 se cerró en menos de 24 horas tras una avalancha de peticiones de jóvenes, de los que más de 8.000 se quedaron sin ayuda. Un año después la situación es muy distinta.

Las quejas por la tardanza en la recepción de estas ayudas fue una constante tras la primera convocatoria. Algunos jóvenes tardaron casi dos años en recibir las ayudas que se le habían otorgado desde el primer momento. De hecho, llegó a crearse una plataforma de afectados por el bono de alquiler que llevó a la Consejería a la justicia tras varios intentos de sentarse en la mesa para recibir la ayuda.

"Los jóvenes ni solicitan el bono alquiler". La diputada socialista Verónica Pérez ha sido muy crítica este martes con el Gobierno y le ha recordado a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que "hay 15.000 solicitudes y ni se han completado porque la gente joven ni se fía, porque no les llegan las ayudas". Así, ha insistido en que "ese dinero y esos recursos están aquí desde el gobierno de España".

¿Quién puede solicitar el bono de alquiler?

Pueden presentar su solicitud para acceder al bono alquiler joven de 2026 todos los andaluces que tengan menos de 35 años con un contrato de alquiler en vigor en Andalucía y que no tengan ya aprobada esta subvención en algunas de las convocatorias anteriores. Si se le ha denegado por no cumplir los requisitos o se han quedado en listas de espera este proceso sí supone una nueva oportunidad.

Aunque la ayuda depende de la Junta de Andalucía, se trata de una ayuda aprobada y financiada por el Ministerio de Vivienda. Eso sí, las comunidades autónomas pueden elegir entre ampliar el presupuesto que transfiere el Estado o limitarse a ejecutarlo. En el caso de Andalucía, no hay una aportación adicional del Gobierno de Juanma Moreno. Por este motivo este año se reparten 34,2 millones de euros.