Llega la nueva borrasca Nils y activa avisos amarillos y naranjas en seis provincias andaluzas

La borrasca Nils, la octava del año, dejará este miércoles una jornada marcada por los avisos meteorológicos en gran parte de España. El episodio afectará a 16 comunidades autónomas, con fenómenos como viento fuerte, oleaje, lluvias, tormentas, deshielos y aludes, y con nueve CCAA en nivel naranja.

Andalucía y Galicia, las más afectadas

En Andalucía, donde las borrascas han tenido una incidencia destacada en las últimas semanas, permanecen activos avisos naranjas por oleaje en Almería y Granada, así como por viento en Almería. A ello se suman avisos amarillos por viento y olas en Granada, Jaén y Málaga.

La jornada estará marcada por cielos cubiertos y precipitaciones débiles, que podrán ser localmente moderadas y más persistentes en las sierras Béticas. En el litoral mediterráneo, en cambio, las lluvias serán poco probables. También se esperan brumas y nieblas en distintos puntos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto a días anteriores. En cuanto al viento, soplará moderado del suroeste en la vertiente atlántica, mientras que en el resto predominará el componente oeste, con intensidad de moderada a fuerte y rachas muy fuertes en cotas altas y en el litoral del tercio oriental.

Galicia aparece como una de las comunidades con mayor impacto, con avisos naranjas por viento y oleaje en varias provincias, además de alertas amarillas por lluvia y viento en otras zonas del territorio.

Avisos naranjas en la costa y el interior

La mayor parte de los avisos naranjas se concentran en el litoral, especialmente en las costas de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia, debido al temporal marítimo. También se registran avisos por viento en zonas del sureste y el este peninsular, como la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En el interior, destaca Albacete, que presenta aviso naranja por viento, mientras que Castilla y León tendrá avisos en todas sus provincias por lluvias, viento y deshielos.

Previsión de lluvias y nieve

La situación vendrá acompañada de una circulación atlántica persistente, con el paso de frentes asociados a Nils. Se esperan precipitaciones generalizadas en la Península, más persistentes y localmente fuertes en Galicia y el oeste del Sistema Central, así como en puntos de la cornisa cantábrica.

En cuanto a la nieve, las nevadas quedarán restringidas a cotas altas del Pirineo, con posibilidad de que también aparezcan en las cumbres de otros sistemas montañosos.

El viento del oeste y suroeste soplará con intensidad, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad norte y el tercio oriental, así como en Baleares. En puntos del litoral cantábrico podrían registrarse rachas de carácter muy intenso. En Canarias, predominará el alisio moderado.