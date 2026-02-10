El tiempo
Llega la nueva borrasca Nils y activa avisos amarillos y naranjas en seis provincias andaluzas
Un total de 16 comunidades autónomas tendrán avisos este miércoles y nueve estarán en nivel naranja, según la previsión meteorológica.
La borrasca Nils, la octava del año, dejará este miércoles una jornada marcada por los avisos meteorológicos en gran parte de España. El episodio afectará a 16 comunidades autónomas, con fenómenos como viento fuerte, oleaje, lluvias, tormentas, deshielos y aludes, y con nueve CCAA en nivel naranja.
Andalucía y Galicia, las más afectadas
En Andalucía, donde las borrascas han tenido una incidencia destacada en las últimas semanas, permanecen activos avisos naranjas por oleaje en Almería y Granada, así como por viento en Almería. A ello se suman avisos amarillos por viento y olas en Granada, Jaén y Málaga.
La jornada estará marcada por cielos cubiertos y precipitaciones débiles, que podrán ser localmente moderadas y más persistentes en las sierras Béticas. En el litoral mediterráneo, en cambio, las lluvias serán poco probables. También se esperan brumas y nieblas en distintos puntos.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto a días anteriores. En cuanto al viento, soplará moderado del suroeste en la vertiente atlántica, mientras que en el resto predominará el componente oeste, con intensidad de moderada a fuerte y rachas muy fuertes en cotas altas y en el litoral del tercio oriental.
Galicia aparece como una de las comunidades con mayor impacto, con avisos naranjas por viento y oleaje en varias provincias, además de alertas amarillas por lluvia y viento en otras zonas del territorio.
Avisos naranjas en la costa y el interior
La mayor parte de los avisos naranjas se concentran en el litoral, especialmente en las costas de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia, debido al temporal marítimo. También se registran avisos por viento en zonas del sureste y el este peninsular, como la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña.
En el interior, destaca Albacete, que presenta aviso naranja por viento, mientras que Castilla y León tendrá avisos en todas sus provincias por lluvias, viento y deshielos.
Previsión de lluvias y nieve
La situación vendrá acompañada de una circulación atlántica persistente, con el paso de frentes asociados a Nils. Se esperan precipitaciones generalizadas en la Península, más persistentes y localmente fuertes en Galicia y el oeste del Sistema Central, así como en puntos de la cornisa cantábrica.
En cuanto a la nieve, las nevadas quedarán restringidas a cotas altas del Pirineo, con posibilidad de que también aparezcan en las cumbres de otros sistemas montañosos.
El viento del oeste y suroeste soplará con intensidad, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad norte y el tercio oriental, así como en Baleares. En puntos del litoral cantábrico podrían registrarse rachas de carácter muy intenso. En Canarias, predominará el alisio moderado.
