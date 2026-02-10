Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CURIOSIDADES

Así es la catedral andaluza que más campanas tiene de toda España: suenan desde 1400 y cada una tiene su propio nombre

La más antigua de todas sirvió de reloj para la ciudadanía en el siglo XV

La Catedral de Sevilla, la que más campanas tiene de toda España / Catedral de Sevilla

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La catedral con más campanas de toda España se encuentra en Andalucía. En total, son 24 las que conforman el campanario de uno de los monumentos más visitados de toda la comunidad, cada una de ellas con su propio nombre y con una historia que se remonta siglos atrás.

Se trata del campanario de la Giralda, la torre que preside el conjunto monumental de la Catedral de Sevilla, que se ha posicionado como la que más campanas tiene de todo el país con sus 24 instrumentos, convertidos en uno de los mayores símbolos de la ciudad.

Las campanas de la Giralda, desde 1400

Así lo ha explicado la propia Catedral de Sevilla, que asegura que la campana más antigua de todas, llamada Santiago, se encuentra en la parte superior de la torre y sirvió de reloj de Sevilla desde el año 1400.

Aunque en la actualidad, más de seis siglos después, el reloj ha desaparecido de la Catedral, la campana continúa replicando cada jornada junto al resto de sus 23 'hermanas'.

La campana más grande de toda la Catedral de Sevilla

Por su parte, las más modernas son las seis que fueron refundidas en la Giralda en el año 1998. Además, existe una amplia diferencia de peso entre unas y otras, pues mientras que la de mayor tamaño, la Santa María la Mayor, pesa 5.362 kilos, la de Santa Cecilia se presenta como la más pequeña, con 138 kilos.

Lo que no sabías de la Giralda

Lo que no sabías de la Giralda / José Manuel García Bautista

Asimismo, una de las particularidades más destacadas de estas campanas es que todas y cada una de ellas cuentan con un nombre propio, dedicado a santos y santas.

Todos los nombres de las campanas de la Catedral de Sevilla

Así, trece de estas campanas tienen nombre de santos varones, entre los que se encuentran San José, San Sebastián, San Laureano, San Isidoro, San Hermenegildo, San Juan, San Pablo, San Pedro, San Fernando, San Juan Bautista, Santiago, San Cristóbal y San Miguel.

Por su parte, nueve de ellas tienen nombre de mujer, como Santa Cecilia, Santa Justa, Santa Rufina, Santa Lucía, Santa Florentina, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Catalina y Santa María la Mayor.

La catedral gótica más grande del mundo

Completando la lista se encuentran otras dos campanas dedicadas a Todos los Santos y a la Santa Cruz.

De estas 24 campanas, 18 son de volteo, es decir, que obtienen su sonido del giro completo de la campana que es golpeado por un yugo que produce su sonido; mientras que otras 6 son de badajo.

Todo esto hace que la Catedral de Sevilla no solo sea la iglesia gótica más grande del mundo y una de las más visitadas, sino también la que tiene más campanas del país.

