El Gobierno de España aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas: inversiones y ayudas a sectores para Andalucía

El Consejo de Ministros aprueba este martes la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia en Andalucía por los efectos de las borrascas Leonardo y Marta. Se trata de un paso fundamental para facilitar el acceso a ayudas estatales directas o de fondos europeos para inversiones en infraestructuras dañadas o para favorecer a los colectivos más afectados. Está previsto que este mismo mes de febrero el Gobierno apruebe una batería de medidas concreto.

"El Consejo de Ministros apruaba este martes esta declaración que va a permitir que los municipios andaluces y los sectores afectados puedan acudir a todas las líneas de ayudas que el Gobierno de España va a plantear", ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La medida ya fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y ha sido reivindicada por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia es un paso fundamental para la ejecución de proyectos de inversión para la reparación de infraestructuras dañadas o para el impulso de ayudas directas a los sectores más afectados por los destrozos del temporal como el campo andaluz, un sector al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido ayudas directas y rápidas.

Más de 3.000 millones de euros de impacto económico

En estos momentos, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía están realizando estimaciones del impacto económico de las borrascas aunque hasta que no terminen las precipitaciones y los avisos metereológicos no se podrán concretar. No obstante, sí se ha cifrado en 500 millones de euros el coste de la reparación de las carreteras y en más de 2.500 millones de euros las pérdidas del sector agrario.

Por este motivo, el Gobierno andaluz ha anunciado ya una revisión del Presupuesto autonómico que acaba de entrar en vigor para adaptarlo a las nuevas necesidades. Al mismo tiempo ha pedido al Gobierno de España la activación del fondo de contingencia y a la UE que se ponga en marcha el fondo de solidaridad ante emergencias como ha ocurrido en otros episodios similares en Europa.