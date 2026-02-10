José Mercé y Sara Baras vuelven a la Bienal de Flamenco de Sevilla en una edición que recupera el Lope como sede

Con cierta sensación de vuelta a la casa madre, se ha presentado este martes, en el Casino de la Exposición, la programación de la Bienal de Flamenco de Sevilla que será inaugurada el 9 de septiembre con un pregón cantado (cuyos protagonistas no se han desvelado) y que recupera el Teatro Lope de Vega como sede. Una edición que lleva por lema Perlas a millares.

También supone, como se ha desgranado en la intervención de su director, Luis Ybarra, el regreso a este ciclo de artistas que hace tiempo rompieron el vínculo con el más importante festival jondo del mundo: José Mercé, Sara Baras, Cañizares, Mayte Martín o Isabel Bayón. La segunda Bienal de la era José Luis Sanz -y también la segunda con Luis Ybarra como director- cuenta con 2,4 millones de presupuesto, casi 400 mil euros más que la anterior.

A falta de ahondar en una amplísima programación, compuesta por 72 funciones -en 11 espacios escénicos, 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matinés únicas-, la edición 24 del festival jondo, se define ya por el regreso al marco de la Bienal de José Mercé, que no participaba de este ciclo desde hace 10 años, en 2016. El cantaor de Jerez formará parte de la gran gala flamenca que, bajo en el nombre de El mundo por montera, se desarrollará en el coso de la plaza de Toros de la Maestranza en un espectáculo coral en el que también participarán maestros como José de la Tomasa, Arcangel, Manuel de la Tomasa y Martirio, entre otros. También participará en este espectáculo inaugural Patricia Guerrero al frente del cuerpo de baile del Ballet Flamenco de Andalucía.

Este gran montaje será dirigido por Andrés Marín, un coreógrafo que este martes regaló al numeroso público presente en la presentación una píldora de su arte, acompañada por la bailaora Ana María Bueno y el cante de Perrete.

Además, Mercé será uno de los protagonistas de las noches flamencas en el Teatro de Maestranza, con el espectáculo Toquen a rebato, un espectáculo donde el cantaor se "encerrará" en palabras de Ybarra con algunas de las mejores guitarras actuales y que coge el nombre de una seguidilla de Juanito el Mojama.

Isabel Bayón, Cañizares y Mayte Martín, regresos celebrados

Junto a Mercé, otro de los nombres del gran gusto del gran público y que supone uno de los grandes regresos a la Bienal es el de Sara Baras, que en la última edición participó como pregonera desde el Parque de María Luisa pero a la que no se le ve bailar en el marco de este festival desde hace más de 15 años. La bailaora estrenará, el día 11 de septiembre en el Maestranza, en el festival Infinito, un espectáculo "que se concibe como una oda a cada una de las ocho provincias de Andalucía", en palabras del director de la Bienal. El alcalde ha destacado en su intervención que "el regreso de Sara Baras a la Bienal eleva el listón de nuestra exigencia y reafirma este escenario como el epicentro mundial de las artes escénicas. Sara no solo trae su baile; trae la excelencia, la madurez y ese compromiso innegociable con la pureza y la vanguardia que solo los genios poseen".

Otro de los grandes regresos esperados es el de Isabel Bayón. Tras regalar uno de los momentos más emotivos en la Bienal de 2022 como artista invitada de David Lagos, la bailaora sevillana vuelve en solitario al escenario que tantas veces la ha visto triunfar, el Teatro Central.

En el aparto de cante, una de esos regresos muy celebrados ha sido el de Mayte Martín, que el 30 de septiembre interpretará su Arqueología de lo puro. Además, la vuelta a la Bienal de Cañizares supone una de las noticias gozosas para los amantes del toque. El 19 de septiembre el guitarrista, Premio Nacional de Música, se unirá a la ROSS para ofrecer su Cañizares sinfónico.

La presentación, que ha contado con la participación del alcalde de Sevilla y la consejera de Cultura, ha servido también de pasarela de los flamencos que están en la primera línea de este arte y que participarán en los espectáculos de esta edición: Andrés Marín, Ana Mari Bueno, Perrete, Juan Manuel Cañizares, Farruquito, Israel Galván, Dorantes, La Tremendita, Segundo Falcón, José de la Tomasa, Manuel de la Tomasa, Macarena López, José Maya, Ana Morales, Manolo Franco, Pastora Galván, entre otros nombres propios del mundo flamenco.

