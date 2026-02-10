La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos

La sexta subasta de solares, edificios, garajes y locales comerciales de la Junta de Andalucía generará unos ingresos de en torno a ocho millones de euros para la Junta de Andalucía. Finalmente, se han adjudicado de forma provisional cinco edificios y dos garajes repartidos por distintos puntos de Andalucía. Se pusieron a la venta en total 28 lotes con el objetivo de ingresar al menos 22 millones de euros.

Las dos mayores operaciones de venta de la sexta subasta se han cerrado en la provincia de Sevilla. En primer lugar, la Junta de Andalucía ha conseguido vender en primera convocatoria y por un precio superior al de salida el centro de negocios de San Juan de Aznalfarache. La empresa Inmobiliaria Vitruvio Margon ha resultado adjudicataria de forma provisional con una oferta de 3,5 millones de euros frente a los 3 millones que pedía la Consejería de Hacienda, a través de la Dirección de Patrimonio.

El centro de negocios Eurocei que dependió de la Agencia Idea, está ubicado en la Carretera de Coria, en San Juan de Aznalfarache. Se trata de un complejo de 20 naves industriales y un edificio de oficinas que, según la Consejería de Hacienda, lleva abandonado y en situación de deterioro desde 2014. El precio de salida es de 3 millones de euros. La calificación urbanística a este complejo empresarial obliga a que mantenga su uso industrial.

Una parcela para construir viviendas en Entrenúcleos

La segunda gran operación inmobiliaria de la sexta subasta se ha producido en el nuevo barrio de Entrenúcleos, en Dos Hermanas. Se trata, en este caso, de un suelo de carácter residencial donde se pueden ejecutar hasta 24 viviendas de renta libre. Tiene más de 4.800 metros cuadrados edificables.

El precio de salida de este terreno era de tres millones de euros en primera convocatoria y de 2,2 millones de euros en la segunda. Finalmente, con este segundo precio han pujado dos promotoras hasta que finalmente obtuvo los suelos la inmobiliaria Novalar Sibaris por un importe de 2,4 millones de euros.

Solares, inmuebles y garajes

Junto a estas dos operaciones de mayor envergadura, la Junta de Andalucía ha conseguido vender por un importe de 1,5 millones de euros una parcela ubicada en Jerez de la Frontera en la que se podrán construir viviendas de renta libre. Además, en Almería se ha adjudicado el antiguo instituto Rosa Navarro, con una superficie de 12.000 metros cuadrados y que se puede destinar a cualquier proyecto privado de carácter educativo.

Por último, la Junta de Andalucía ha conseguido vender una casa en Alhaurín el Granda por 135.241 euros y dos plazas de garaje valoradas en 10.000 y 12.000 euros cada una.

Sexta subasta

No obstante, en esta sexta subasta de la Junta de Andalucía se han quedado sin vender casi una veintena de solares y edificios repartidos por toda Andalucía. Entre ellos, la residencia de tiempo libre de Monachil, el inmueble de mayor valor que ha vuelto a quedar desierto por tercera vez.

La primera subasta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en octubre de 2019 con un total de 22 inmuebles. De ellos, se consiguieron vender tres: el Edificio de Correos de Málaga (23,5 millones de euros); el Palacio de la Tinta de Málaga (21 millones) y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones de euros). En total, 56,4 millones de euros.

La segunda subasta fue tras el Covid, en abril de 2022. En esta ocasión, el objetivo era enajenar 23 inmuebles en todas las provincias y adjudicarlos a particulares y pequeños inversores. Se consiguieron vender 15 por un precio total de seis millones de euros, entre ellos el antiguo Pabellón de Japón, Austria e Israel de Sevilla o Villa Teresita de Granada.

Hubo una tercera convocatoria ese mismo año. En este caso de 33 suelos patrimoniales valorados en 81 millones de euros, entre ellos parcelas residenciales, terciarias o dotacionales. El resultado fue la enajenación de cuatro parcelas valoradas en 53,8 millones de euros, entre ellas la de Santa Bárbara en Sevilla o el solar del antiguo cuartel Mondragones en Granada.

La cuarta subasta se publicó en febrero de 2024 y abarcó catorce inmuebles de los que fueron adjudicados siete, entre ellas dos grandes fincas improductivas ubicadas en La Rinconada y Aznalcázar. Se obtuvieron siete millones de euros por estas operaciones.

La quinta subasta, la más reciente, se publicó en mayo de 2024 y estuvo centrada en la venta de tres villas turísticas y dos residencias de tiempo libre de las cuales dos fueron vendidas por un importe total de 1,4 millones de euros. Para las otras tres se está tramitando en estos momentos la venta directa.

En total, a través de estos procedimientos la Junta de Andalucía ha logrado en torno a 168 millones de euros de ingresos. Este año, además, se ha aprobado una nueva Ley de Patrimonio que tiene como objetivo un uso más eficiente del patrimonio y facilitar las ventas a través de una plataforma on line.