El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h

Seguimos con frentes que están afectando a Andalucía estos días. Además de las alertas en cuatro provincias de este martes (Almería, Cádiz, Granada y Jaén), el miércoles serán tres las alertas en la comunidad autónoma: Almería, con aviso naranja las 24 horas por viento y oleaje; Granada, con aviso naranja por oleaje y amarillo por viento; y Jaén, con alerta de nivel amarillo por viento. La lluvia estará presente durante toda la jornada. Persistirá así la situación de circulación atlántica desplazando por el territorio una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año desde el oeste peninsular, según informa Aemet.

Temperaturas inusualmente altas

Los termómetros registrarán valores inusuales para la época, con mínimas entre los 11 y 15 grados y máximas que oscilarán entre los 16 y 22 grados. Málaga volverá a registrar los valores más altos, con hasta 22 grados, seguida de Almería y Sevilla, con 21 y 20 grados, mientras que Granada marcará la mínima más baja, con 11 grados y una máxima de 16 grados.

Las provincias afectadas por las alertas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este miércoles avisos activos en Almería, Granada y Jaén, con el viento y los fenómenos costeros como principales protagonistas de la jornada. La situación estará marcada por rachas intensas de componente oeste y un empeoramiento del estado de la mar en el litoral oriental andaluz, especialmente a partir de la tarde.

En Almería, el aviso más destacado es de nivel naranja por viento, con rachas de hasta 90 km/h en el Valle del Almanzora y Los Vélez, activo durante todo el día hasta las 00.00 horas. Además, desde las 18.00 horas se activa también el aviso naranja por fenómenos costeros en el Poniente y la capital, con viento del oeste de 55 a 65 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de entre 3 y 4 metros. El resto de la provincia permanece en aviso amarillo tanto por viento como por mala mar.

En Granada, los avisos serán de nivel amarillo por viento en Guadix y Baza hasta las 18.00 horas, con rachas de hasta 70 km/h, y por fenómenos costeros en la Costa granadina durante toda la jornada. A partir de la tarde, desde las 18.00 hasta las 00.00 horas, el litoral granadino eleva el nivel a aviso naranja, con viento fuerte y olas de hasta 4 metros. Por su parte, en Jaén se mantiene el aviso amarillo por viento en la comarca de Cazorla y Segura hasta las 18.00 horas, con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Previsión general hoy

Se esperan este miércoles cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias débiles a moderadas, más intensas y persistentes en las sierras Béticas orientales y poco probables en el litoral mediterráneo y el extremo oriental. Temperaturas con pocos cambios, salvo mínimas en ascenso en el extremo oriental y máximas en descenso en el entorno de Sierra Morena. Vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cotas altas y litorales de la mitad oriental.