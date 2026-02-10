Pedro y José, agricultores que participan en la tractorada en Sevilla: "Vemos el futuro cada vez más negro"

"A nadie nos gusta protestar, pero es que no podemos más". Los agricultores de la provincia de Sevilla ya están en la Plaza de España tras la tractorada que ha convocado ASAJA- Sevilla, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, COAG Sevilla y UPA Sevilla, para protestar contra el tratado de la Unión Europea con Mercosur.

"Estamos cada vez con menos condiciones de producción, nos ahoga la burocracia, todo el día haciendo papeles y después nuestros productos no se valoran". Así lo indica Pedro Santacruz, uno de los agricultores que han asistido a la tractorada de esta mañana. Muestra su preocupación por la falta de control: "pueden entrar los productos con insecticidas, es malo para la salud humana".

Apunta que el futuro está difícil, aunque espera conseguir soluciones, especialmente para frenar el abandono del campo: "como no nos cuidemos todos, sepamos lo que es necesario y se hace en el campo, vamos a tener un futuro bastante negro".

El Correo

Algo similar expresa el joven Gabriel Olmedo, hijo de agricultor: "tenemos un precio muy alto y competimos en desigualdad con productos de fuera, legalizados aquí en España desde hace 30 años". Igualmente, pone el foco en los medios sanitarios de los productos importados que, en ocasiones "no cumplen los requisitos de igualdad aquí en España".

Por su parte, Javier Roldán, otro de los agricultores participantes en la tractorada, muestra su indignación con la clase política e invita a los representantes públicos a pisar más el campo: "los ponía un día solamente a ser agricultor y ganadero, y que supieran lo que cuesta hacer las cosas y ganar dinero".

¿Por qué protestan los agricultores?

Entre las principales demandas de la movilización se encuentran soluciones urgentes a la falta de mano de obra en el campo, medidas compensatorias por los altos costes de producción frente a los precios bajos, y la simplificación real de la burocracia que, según los agricultores, dificulta su trabajo diario. Las organizaciones denuncian que la situación del sector está al límite y exigen respuestas inmediatas para asegurar su viabilidad.

Con esta movilización, los representantes del sector agropecuario buscan que sus reivindicaciones sean escuchadas por las autoridades y que se tomen medidas efectivas para garantizar el futuro del campo andaluz y de las miles de familias que dependen de esta actividad.