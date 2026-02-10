Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 10 de febrero

Siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos. Estas son las agrupaciones que van a pelear en las semifinales por un puesto en la Gran Final de este COAC 2026. Desde el pasado domingo y hasta el próximo miércoles 11 de febrero, cada grupo pondrá en el Falla sus mejores coplas para aspirar por los primeros puestos en cada modalidad.

Esta tercera sesión de semifinales la abre el coro de Miguel Ángel García Argüez Chapa, La carnicería, que comparte noche con el de los Estudiantes, Las mil maravillas. En comparsas, le toca el turno a OBDC Me quedo contigo, de Germán Rendón, y a El jovencito Frankestein, de Nono Galán.

En chirigotas, este martes vuelven a las tablas los Villegas con Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos); el grupo de Ale el Peluca -primer premio el pasado COAC con Los calaíta-, Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción), la de José Guerrero Yuyu, Los que van a coger papas.

Orden de actuación de hoy en el Falla

20:00 Coro La carnicería. El coro Libertario, que vuelve a firmar Miguel Ángel García Argüez, ha regresado al Falla representando la estampa de una plaza de toros en pleno franquismo. Este enfoque le sirve al Chapa para elaborar unas coplas con mucho compromiso ideológico con las que intentará hacerse un hueco en la Final.

20:45 Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos). Los Villegas continúan su senda en la modalidad con un estilo muy reconocible y buenos cuplés. Tras Los disléxicos y Los exageraos, este grupo gaditano esperan cantar de nuevo en la Gran Final.

21:30 Comparsa OBDC Me quedo contigo. Germán Rendón convenció al público presente en el Falla en sus dos anteriores pases con un repertorio muy apegado a Cádiz, con un punto íntimo y romántico. A las coplas, además, acompaña un grupo con muy buenas prestaciones..

22:15 Coro Las mil maravillas. El coro de los Estudiantes ha mantenido el gran nivel que ha demostrando en las últimas ediciones del COAC. En la de 2025, de hecho, consiguieron el primer premio con El gallinero.

23:00 Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción). Tras el primer premio del año pasado con Los calaíta, Ale el Peluca ha vuelto a traer una chirigota personalísima y original tanto en su concepción como en el desarrollo.

23:45 Comparsa El jovencito Frankenstein. Después de varios años componiendo agrupaciones para la cantera, Nono Galán ha vuelto a la categoría de adultos con la comparsa El jovencito Frankestein.

00:30 Chirigota Los que van a coger papas. El Falla se convirtió en la Capilla Sixtina, sede del cónclave papal, durante la actuación de la chirigota del Yuyu en preliminares y cuartos. Una idea que le ha dado mucho juego al genial humorista gaditano.