Renfe recupera la Media Distancia en Andalucía y el Cercanías de Sevilla

La conexión ferroviaria de Media Distancia entre Sevilla y Málaga volverá a estar operativa a partir de este miércoles, 11 de febrero, dentro del proceso de recuperación progresiva del servicio ferroviario en Andalucía.

Con este restablecimiento, los viajeros recuperan una de las relaciones ferroviarias clave del eje andaluz, después de los ajustes realizados en la operativa. El servicio se reanuda por vía ferroviaria, permitiendo de nuevo el desplazamiento directo entre ambas capitales.

Algeciras–Antequera, por carretera

Por el momento, la relación de Media Distancia entre Algeciras y Antequera AV continuará prestándose mediante transporte por carretera. Este servicio alternativo incluye paradas en Antequera AV, Antequera Santa Ana, Ronda, San Roque y Algeciras, garantizando la movilidad de los viajeros en este corredor.

La compañía mantiene la adaptación de la operativa en función de la evolución de la situación y recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales antes de viajar para confirmar horarios actualizados y posibles cambios en el servicio.

Además la compañía ha informado de la recuperación del servicio de la línea C1 de Cercanías de Sevilla entre Lebrija y Los Rosales. También vuelve a operar la Media Distancia entre Sevilla y Cádiz.

Noticias relacionadas

La compañía sigue adaptando la operativa en función de la evolución de la situación y recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre horarios y posibles modificaciones.