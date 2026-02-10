La residencia de tiempo libre de Sierra Nevada se queda sin comprador en la subasta: la Junta de Andalucía no logra venderla

La antigua residencia de tiempo libre de Pradollano, en Sierra Nevada, de propiedad de la Junta de Andalucía sigue sin un comprador que la recupere y la explote como un inmueble turístico. La Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda tendrá que volver a declarar desierto el procedimiento después de que ni una sola empresa haya pujado en la subasta convocada el pasado mes de septiembre.

La antigua residencia de tiempo libre de Sierra Nevada es uno de los bienes más valiosos que lleva incluyendo la Junta de Andalucía en procesos de subastas durante los últimos años. En 2023 ya intentó venderla por un importe de 10 millones de euros. Sin embargo, se vendieron otras villas turísticas pero ésta se quedó sin ninguna empresa interesada. Un año después, en 2024 ocurrió lo mismo aunque por un importe de siete millones de euros. También fracasó. En 2025, la Consejería volvió a subastarla con un precio más bajo: 6,4 millones de euros en primera convocatoria y 4,8 millones en segunda. Pero de nuevo en ambos casos se ha quedado desierto, según consta en las actas de la mesa de contratación a lass que ha podido acceder este periódico.

El inmueble que se ha intentado vender en varias ocasiones está compuesto por una edificación hotelera y por otro inmueble con una piscina cubierta y un aparcamiento en superficie. En total, tiene una superficie construida de 5.393 metros cuadrados y está ubicada en plena Sierra Nevada. Al contrario de lo que ha ocurrido con las villas turísticas la residencia de tiempo libre se encuentra activa y forma parte de la red autonómica aunque la Junta de Andalucía lleva años planteando la necesidad de que el complejo tenga un modelo de explotación privado.

Una veintena de edificios, locales y garajes desiertos

No es el único inmueble para el que la Junta de Andalucía no ha encontrado comprador en su sexta subasta de bienes inmuebles. En total, hay casi una veintena de viviendas, locales comerciales y garajes para los que no se ha presentado ni una sola empresa o persona a título particular. Es decir, la mayoría de los 26 lotes que salieron a la venta en 2025.

Estos son los bienes que han quedado desiertos:

Vivienda en Edificio Torre Bermejas en la Avenida de la Estación, Almería

Locales comerciales en Edificio Torres en la Avenida de la Estación de Almería

Locales y dos plazas de aparcamiento en Avenida Pablo Iglesias, 24 de Almería

Inmueble en calle Álvarez de Castro, 25 de Almería

Parcela en la calle Alonso Cano 2, Almería.,

Parcelas en calle Presea, s/n (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Silo de Jédula

Locales en Avenida de América de Granada

Parcela en calle Alcalde Alonso Arias de Herrera

Parcela en calle Alonso Enriquez de GRanada

Local en calle Isaac Albéniz en Jaén

Silo de Jódar en Úberda

Solar en Avenida de Madrid de Jaén

Edificio en calle Fuensanta de Villanueva del Arzobispo

Finca rústica en Cañadillas del Chaparral

Solar en calle Maratón, 4, en Cártama (Málaga)

Solar en calle Alpechín de Osuna

Silo de Écija

Parcelas en Guillena

Ventas valoradas en ocho millones de euros

Sí ha conseguido la Junta de Andalucía vender en esta subasta seis inmuebles y dos garajes repartidos por distintos puntos de Andalucía valorados en ocho millones de euros. Entre ellos, destacan una parcela en Entrenúcleos en Dos Hermanas para uso residencial y un centro de formación de empresas en Coria del Río, el Eurocei, valorado en 3,5 millones de euros.

Se trata de la sexta subasta de bienes de la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda que ha logrado hasta el momento ingresar 138 millones de euros. "Hasta 2019 no existía un inventario actualizado que detallara cuál era el patrimonio de todos los andaluces. Desde ese momento, se comenzó a identificar individualmente los bienes del patrimonio público y sacar a la luz aquellos que estaban sin uso o infrautilizados y sobre los que no existía ningún tipo de planificación o proyecto para el futuro (únicamente generaban un coste)", subraya la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz, además, acaba de aprobar una Ley de Patrimonio que trata de mejorar la gestión de todos los bienes inmuebles y que incorpora entre otras cuestiones la creación de una nueva plataforma de comercialización on line en la que deberá ofertarse todo el patrimonio que tenga disponible la Junta de Andalucía y que pueda ser adquirido por empresas o personas a título particular.