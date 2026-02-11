Abierta la escolarización en guarderías de Andalucía para el curso 2025-2026: plazos y trámites para las familias

La Junta de Andalucía ha aprobado el calendario oficial de admisión para el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) de cara al curso 2026/27. Según la resolución publicada en el BOJA el pasado 29 de enero, las familias podrán presentar las solicitudes del procedimiento ordinario entre el 1 y el 30 de abril de 2026, tanto en escuelas infantiles de titularidad autonómica como en los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias.

La resolución, firmada por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, no introduce cambios en el sistema de acceso, pero sí concreta todas las fechas del proceso, desde la reserva de plaza hasta la matrícula y los procedimientos extraordinarios.

Cabe recordar que este próximo curso será el primero en hacer oficial las ratios de 22 alumnos en las clases de niños de 3 años (primer curso del segundo ciclo de Infantil).

Reserva de plaza en marzo

El calendario fija el 6 de marzo de 2026 como último día para formalizar matrículas con derecho a reserva de plaza, un paso previo al periodo oficial de solicitud de reserva que se desarrollará del 16 al 27 de marzo. Este trámite está dirigido, entre otros supuestos, al alumnado que ya esté escolarizado, que figure en lista de espera o que se incorpore por primera vez o cambie de centro.

La oferta educativa se publicará el 30 de marzo, apenas dos días antes de que arranque el periodo ordinario de solicitudes, que será del 1 al 30 de abril.

Baremo en mayo y matrícula en junio

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, el baremo provisional se hará público el 7 de mayo, abriéndose un periodo de alegaciones entre el 8 y el 21 de mayo. La resolución definitiva del procedimiento ordinario se conocerá el 27 de mayo.

Las familias con plaza adjudicada deberán formalizar la matrícula del 1 al 10 de junio. Posteriormente, entre el 11 y el 17 de junio, se matriculará el alumnado procedente de lista de espera. El día 18 de junio se publicará la relación de centros con vacantes.

Reubicación y procedimiento extraordinario

Para quienes no obtengan plaza en el proceso ordinario, la Junta contempla un procedimiento de reubicación, cuyas solicitudes podrán presentarse del 19 al 25 de junio. La adjudicación se resolverá el 26 de junio, mismo día en que comenzará el plazo de matrícula para estas plazas, que se extenderá hasta el 30 de junio.

Además, el procedimiento extraordinario permanecerá abierto desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2027, tanto para nuevas solicitudes como para cambios de centro.

Con este calendario, la Administración autonómica da luz verde al proceso de escolarización de los menores de 0 a 3 años para el próximo curso, un trámite clave para miles de familias andaluzas que buscan plaza en el primer ciclo de Infantil.