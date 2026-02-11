El Ayuntamiento de Huelva se personará como acusación popular en el caso por el accidente de Adamuz

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevará al pleno una propuesta para que el Ayuntamiento de Huelva se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente de Adamuz.

La decisión, según ha explicado la alcaldesa, responde a la voluntad firme del consistorio de defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir al Gobierno los recursos necesarios para evitar que vuelva a suceder.

“Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia”, ha afirmado Pilar Miranda. La alcaldesa ha lamentado que Sánchez “no solo no ha dado ninguna explicación, sino que ni siquiera ha perdido perdón a las familias”.

Con esta decisión, ha asegurado a través de una nota el Ayuntamiento de Huelva, el consistorio "reafirma su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección del interés general, colaborando activamente con los órganos judiciales para que el caso del accidente de Adamuz sea esclarecido en su totalidad".

Espera contar con todos los partidos del Pleno

Para ello, Miranda elevará al próximo pleno municipal su propuesta con el objetivo de contar “con el apoyo unánime de todos los partidos, porque aquí no hablamos de colores políticos sino de la memoria de los 46 fallecidos, de sus familias, los heridos y todas las personas que viajaban en los dos trenes accidentados. Se lo debemos”. “Huelva merece la verdad, necesitamos que se nos garantice que no va a volver a pasar”.

Por ello, ha pedido al Gobierno “que de manera urgente se tomen las medidas para garantizar que no se repita una tragedia así”. La regidora onubense ha recordado que “como alcaldesa llevo mucho tiempo haciéndolo y no voy a parar hasta conseguirlo. Iré donde tenga que ir. Los onubenses merecen trenes de calidad, medidas de seguridad efectivas y un tren de alta velocidad que nos conecte con el mundo”.

"El ministro se burlaba de Huelva"

Miranda ha insistido en que las instituciones públicas tienen “la obligación moral” de dar un paso al frente en situaciones como ésta. “Vengo avisándolo desde hace mucho tiempo y el Gobierno, en lugar de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitarlo, se burlaba de toda Huelva a través de su ministro de Transportes. Ya es hora de que Huelva y los onubenses recibamos lo que nos merecemos. No pararé hasta conseguirlo”, ha defendido.

“Las víctimas merecen algo más que palabras. Merecen hechos, compromiso y una defensa activa de sus derechos. Y eso es exactamente lo que va a hacer el Ayuntamiento de Huelva”, ha recalcado. Asimismo, ha destacado que esta iniciativa “responde un deber institucional y ético”. “Cuando están en juego la seguridad de las personas, la dignidad de las víctimas y la confianza de la ciudadanía, no caben excusas ni silencios. Estar al lado de las víctimas y sus familias es un acto de justicia social”, ha concluido.