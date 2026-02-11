Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moreno anuncia un plan de recuperación ante los empresarios tras las borrascas: "Nos vamos a levantar"

El presidente andaluz avanza que el Presupuesto de la Junta se supeditará a las inversiones necesarias para paliar los efectos del temporal y pide al Estado una solución al aislamiento ferroviario

Moreno, durante la clausura en Sevilla la XI Asamblea Empresarial de la Asociación de Empresarios de Sur de España (Cesur).

Moreno, durante la clausura en Sevilla la XI Asamblea Empresarial de la Asociación de Empresarios de Sur de España (Cesur). / JUNTA DE ANDALUCIA

El Correo

El Correo

Sevilla

La emergencia meteorológica en Andalucía, marcada por sucesivas borrascas y un intenso episodio de lluvias y viento, ha dejado un impacto “gravísimo” en el tejido productivo de la comunidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Presupuesto de la comunidad se reorganizará para priorizar las inversiones destinadas a la recuperación.

Durante la clausura en Sevilla de la XI Asamblea Empresarial de Cesur que se ha celebrado este miércoles en Sevilla, Moreno ha avanzado una batería de medidas para ayudar a los afectados, reactivar infraestructuras básicas y estratégicas dañadas y mitigar el golpe en sectores clave como el primario, la agroindustria y el turismo.

Cientos de millones en pérdidas

El presidente ha señalado que aún es “prematuro” cuantificar con exactitud los daños, aunque ha hablado de cientos de millones de euros en pérdidas. Las primeras estimaciones apuntan a un impacto relevante en la producción agrícola, con afecciones que podrían alcanzar un 20%.

“Una vez tengamos todos los informes, activaremos de inmediato todos los recursos”, ha asegurado Moreno, quien ha insistido en que la situación es “urgentísima” y exige una respuesta rápida desde la administración autonómica.

Presupuesto y fondos europeos

La Junta supeditará sus cuentas a la reparación de infraestructuras y al respaldo de los sectores más perjudicados. Además, el presidente ha pedido la implicación del Gobierno de España y de la Unión Europea para afrontar la reconstrucción.

En el ámbito comunitario, ha apuntado al Fondo de Solidaridad de la UE y a la posible adaptación de recursos del Plan de Recuperación (MRR) para cubrir gastos derivados de la emergencia, si se autoriza su uso con este fin.

Aislamiento ferroviario

Moreno también ha reclamado una solución “lo más pronto posible” a la situación ferroviaria que mantiene a Andalucía incomunicada por tren tras el accidente de Adamuz. Ha defendido la creación de un fondo de contingencia específico y ágil por parte del Estado, que atienda tanto los efectos del temporal como la recuperación de las conexiones.

El presidente ha apelado a la unidad institucional para proteger el empleo y a los autónomos y pequeños comercios que atraviesan una situación crítica. “No será fácil, pero nos volveremos a levantar”, ha afirmado, reivindicando el papel de Andalucía como motor de crecimiento y estabilidad en los últimos años.

TEMAS

