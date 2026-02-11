Ni en Atapuerca ni en el norte: la ciudad de Cádiz que esconde el último refugio neandertal tras 40.000 años sellado

Una ciudad de la provincia de Cádiz alberga en su interior el que podría ser el último refugio de los neandertales. Es lo que se ha averiguado tras abrir una cueva que llevaba 40.000 años sellada y que ha obligado a los arqueólogos a replantearse la cronología de la desaparición de los neandertales, pues sus hallazgos hacen prever que estas poblaciones pudieron sobrevivir mucho más tiempo del que se creía.

Gibraltar y el complejo de cuevas de Gorham

Se trata de Gibraltar y el complejo de cuevas de Gorham, considerado uno de los últimos asentamientos neandertales conocidos.

Fue en este lugar donde se encontró una cámara de 13 metros en el mismo techo de la cueva que había permanecido sellada durante al menos 40.000 años y cuyos hallazgos han permitido reforzar la hipótesis de que estas poblaciones pudieron sobrevivir hasta hace unos 24.000 años.

Una extinción más tardía de lo que se pensaba

Hasta ahora, el consenso científico situaba la extinción de los neandertales en torno a hace 40.000 años. Sin embargo, los estudios realizados sugieren que algunas poblaciones resistieron hasta hace 24.000 años en estas cavidades, mientras desaparecían de otras regiones del planeta.

Complejo de cuevas de Gorham, en Gibraltar / Unesco

Un yacimiento Patrimonio Mundial de la Unesco

El yacimiento situado al este de Gibraltar, cuya importancia le ha hecho ser declarado por la Unesco Patrimonio Mundial, está formado por cuatro cavidades: Gorham’s Cave, Vanguard Cave, Hyaena Cave y Bennett’s Cave. En conjunto, se estima que los neandertales ocuparon este sector durante unos 100.000 años.

Actualmente el mar llega casi a sus accesos aunque, durante el Paleolítico, el nivel del agua era más bajo y las cuevas quedaban resguardadas tierra adentro.

Evidencias de actividad y adaptación al medio

A pesar de que en su interior no se han encontrado restos óseos, lo que sí se ha hallado han sido evidencias de la caza de aves y animales marinos, así como el uso de plumas como ornamentación, carbón vegetal, herramientas de piedra y semillas quemadas.

El arte abstracto más antiguo conocido

Uno de los hallazgos más importantes de la zona tiene 39.000 años de antigüedad y presenta una serie de líneas grabadas en una repisa a unos 100 metros de la entrada, en un lugar interpretado como zona de descanso y descrito como el arte abstracto más antiguo del mundo.

Así, entre los ejemplos de arte rupestre que se encuentran en su interior destacan unas manos y figuras de animales, así como representaciones esquemáticas, lo que refuerza la hipótesis de que la transición del neandertal a Homo sapiens no fue un reemplazo biológico, sino un proceso cultural complejo.

Restos animales y huellas de presencia humana

Entre los hallazgos encontrados en esta cámara destacan también restos de lince, hiena y buitre leonado, así como de un gran caracol marino, que se encontraban a unos 20 metros de la playa, en el interior de la cueva.

A esto se sumaban arañazos en las paredes, que se atribuían a un animal carnívoro que aún no había sido identificado.

La importancia de este conjunto de cuevas también se plasma en la presencia en las cuevas de Gorham y Vanguard de hogares, herramientas líticas y restos de animales.

Pero estos no son los únicos hallazgos que han situado a Gibraltar en el epicentro de la vida neandertal, sino que en este territorio también se descubrió en 1848 el primer cráneo de neandertal. Un conjunto de descubrimientos que han convertido a Gibraltar en un lugar de gran interés mundial para el estudio de los primeros pobladores del planeta.