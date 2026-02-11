Las debacles de Aragón y Extremadura no alteran la estrategia del PSOE andaluz: "Montero está donde hay que estar"

Ni los resultados de Extremadura ni los de Aragón. El PSOE andaluz no se reconoce en las elecciones autonómicas que se han celebrado en las últimas semanas ni en las debacles de su partido que han abierto el nuevo ciclo electoral. La vicepresidenta y candidata en la comunidad, María Jesús Montero, no valora un cambio en su plan y los socialistas confían en que las medidas que aprueba el Gobierno y benefician a Andalucía le sirvan más que un mitin.

La estrategia del presidente Pedro Sánchez en los territorios es clara: Óscar López será el candidato en las elecciones en Madrid, Diana Morant en Valencia y Montero en Andalucía. "El modelo Illa" que defienden en Ferraz y que le funcionó a los socialistas en Cataluña, pero que, sin embargo, se les ha truncado en Aragón, donde, la candidata, la exministra de Educación Pilar Alegría se convertía en el primer ensayo de la estrategia de Moncloa.

La también exportavoz del Gobierno de España ha conseguido solo 18 escaños en las elecciones, cinco diputados menos de los que tenían los socialistas hasta ahora en la comunidad. Esta situación no afecta, sin embargo, al camino marcado por el PSOE de cara a la cita electoral andaluza, que se espera para el final del curso escolar: Montero apurará al máximo su etapa como ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.

Políticas nacionales con guiño andaluz

"Los resultados de Aragón son los de Aragón y cuando lleguen las andaluzas, veremos lo que pasa", ha defendido la portavoz adjunta del PSOE andaluz en el Parlamento, Ángeles Férriz. La socialista ha sido la encargada, en la tradicional rueda de prensa de los grupos, de defender a la líder de su partido para las elecciones. Allí ha rechazado evaluar la decisión de Montero: "No tengo que pronunciarme sobre lo que tiene que hacer mi candidata".

Cada viernes, Montero cita a la prensa andaluza en una provincia distinta y siempre que puede acompaña o representa al presidente en cada acto en la comunidad, como ocurrió en el funeral del accidente de Adamuz. Aunque en el seno del partido admiten que les gustaría que estuviera más presente en la comunidad, defienden que la actitud ha cambiado con respecto a las últimas elecciones, que Montero sí está en Andalucía y que la militancia está en pie de guerra.

Fuentes del PSOE puntualizan que la situación de este domingo es muy distinta a la andaluza. Montero hace un año que sabe que será la candidata para Andalucía. Con este panorama, los rumores sobre su salida son una constante. Sin embargo, se mantiene firme en su cartera y en su horizonte está la aprobación de los presupuestos. De hecho, no da pistas sobre cuándo podría renunciar a sus cargos para centrarse en los comicios.

El PSOE andaluz insiste en su estrategia

"Lo que ha hecho [Montero] es liberar ayudas para los municipios andaluces afectados por el temporal", ha asegurado la diputada socialista. Así, Férriz ha señalado que la vicepresidenta "está en la vida de los andaluces cada día, donde hay que estar" y ha recordado la mejora del Salario Mínimo Interprofesional o la declaración de zona gravemente afectada a los territorios perjudicados por el temporal: "Está en el día a día de los andaluces".

Férriz ha insistido en la estrategia de su partido para hacer frente al Gobierno de Juanma Moreno: "Poner encima de la mesa todo lo que pasa mientras la Junta tiene más dinero que nunca". Así, la portavoz adjunta ha enumerado las listas de espera de la sanidad, los retrasos en las ayudas a la dependencia o la proliferación de las universidades privadas. "Hay un clamor ante el deterioro de los servicios públicos", ha recalcado para reiterar que "el Gobierno de Moreno ha destrozado y saqueado los servicios públicos".

Pese a las similitudes con lo ocurrido este domingo en Aragón, los socialistas andaluces prefieren mirar a otro lado y marcar distancias. De hecho, en San Vicente no creen que, como auguran las encuestas, vayan a seguir perdiendo escaños como le ha ocurrido a sus colegas de Aragón o Extremadura. "Nosotros ya tuvimos una gran caída", insisten para señalar los resultados de 2022, cuando alcanzaron su mínimo. Aun así, no dan nada por sentado.