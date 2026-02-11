La Junta alerta de nuevos riesgos en carreteras: "Cuando el terreno seque, hay movimiento de tierra"
Rocío Díaz advierte de posibles riesgos tras el paso del tren de borrascas, mientras 110 carreteras siguen con cortes parciales en Andalucía.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha admitido que el Gobierno andaluz se mantiene “expectante” ante la evolución de las carreteras andaluzas tras el paso del tren de borrascas, cuyos daños en las vías de titularidad autonómica ya superan los 500 millones de euros, según una primera estimación aún provisional.
En una entrevista en 'Canal Sur Radio' recogida por Europa Press, Rocío Díaz ha explicado que tienen "que estar muy atentos a todo lo que sucede en las carreteras porque cuando seque el terreno, hay movimientos". "Quiero trasladar a los ciudadanos que son momentos complicados y que todos los servicios están atentos para que no suceda nada más grave", ha sostenido, al tiempo que ha valorado el trabajo del medio millar de técnicos que están "desde el primer momento" evaluando la situación. "La anticipación nos ha llevado a un trabajo más eficaz", ha sentenciado.
Carreteras cortadas en Andalucía tras las borrascas
En estos momentos, son 38 las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía las que están cortadas "totalmente" y 110 sufren cortes "parciales". La provincia que más incidencias tiene es Cádiz, ha apuntado la consejera, que ha garantizado que "estamos intentando en todo momento que ningún municipio quede aislado, trabajando mañana, tarde y noche para reabrir de manera provisional carreteras".
Incertidumbre sobre la reapertura del AVE en Andalucía
En relación a la situación del AVE tras la tragedia de Adamuz, la consejera ha reprochado que Andalucía "no tiene ningún tipo de fecha" sobre su reapertura. "Desde la lealtad, necesitamos conocer y saber qué ha pasado. Necesitamos que se revise la totalidad de la línea y que cuando tengamos la información sobre cuándo vamos a recuperar la conexión ferroviaria de Andalucía que se le traslade a los andaluces".
- La Junta de Andalucía vende por seis millones en subasta un centro de negocios en San Juan y una parcela para 24 viviendas en Entrenúcleos
- Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
- El miércoles otro frente pone en alerta a Andalucía: tres provincias afectadas con vientos de hasta 90 km/h
- El lunes baja la intensidad en Andalucía, pero sube a cinco los avisos de Aemet: Cádiz y Málaga, otra vez en el foco
- Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire
- Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua
- Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada
- Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 9 de febrero