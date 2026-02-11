La Junta alerta de nuevos riesgos en carreteras: "Cuando el terreno seque, hay movimiento de tierra"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha admitido que el Gobierno andaluz se mantiene “expectante” ante la evolución de las carreteras andaluzas tras el paso del tren de borrascas, cuyos daños en las vías de titularidad autonómica ya superan los 500 millones de euros, según una primera estimación aún provisional.

En una entrevista en 'Canal Sur Radio' recogida por Europa Press, Rocío Díaz ha explicado que tienen "que estar muy atentos a todo lo que sucede en las carreteras porque cuando seque el terreno, hay movimientos". "Quiero trasladar a los ciudadanos que son momentos complicados y que todos los servicios están atentos para que no suceda nada más grave", ha sostenido, al tiempo que ha valorado el trabajo del medio millar de técnicos que están "desde el primer momento" evaluando la situación. "La anticipación nos ha llevado a un trabajo más eficaz", ha sentenciado.

Carreteras cortadas en Andalucía tras las borrascas

En estos momentos, son 38 las carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía las que están cortadas "totalmente" y 110 sufren cortes "parciales". La provincia que más incidencias tiene es Cádiz, ha apuntado la consejera, que ha garantizado que "estamos intentando en todo momento que ningún municipio quede aislado, trabajando mañana, tarde y noche para reabrir de manera provisional carreteras".

Incertidumbre sobre la reapertura del AVE en Andalucía

En relación a la situación del AVE tras la tragedia de Adamuz, la consejera ha reprochado que Andalucía "no tiene ningún tipo de fecha" sobre su reapertura. "Desde la lealtad, necesitamos conocer y saber qué ha pasado. Necesitamos que se revise la totalidad de la línea y que cuando tengamos la información sobre cuándo vamos a recuperar la conexión ferroviaria de Andalucía que se le traslade a los andaluces".