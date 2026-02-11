La Junta de Andalucía busca nuevos usos para los siete albergues juveniles que llevan años cerrados

La Consejería de Inclusión, Juventud, Familia e Igualdad ha puesto al servicio de Patrimonio una serie de campamentos y albergues de Inturjoven que se encuentran "cerrados" o "en desuso". El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica la cesión a la Consejería de Hacienda de estos espacios, ya que "no resultan necesarios para la consecución de los fines atribuidos a la empresa Inturjoven".

En septiembre, "se pone de manifiesto la innecesariedad para el cumplimiento de sus fines". Las instalaciones afectadas por estar "infrautilziados o en desuso" son La Puntilla, en El Puerto de Santa María, antiguo Campamento Gran Capitán; el albergue Juvenil de Mijas El Chaparral; el campamento de Puente Zuazo de Chipiona y el campamento Juvenil Río Madera en Segura. Los cerrados son el albergue Juvenil de El Bosque, el de Constantina y el de Víznar.

Se trata de instalaciones que llevaban años cerradas, "algunas desde la pandemia", como confirman voces de la Consejería de Inclusión. "No es que ningún albergue cierre, llevaban años así", insisten desde la cartera que dirige la consejera Loles López. Así, puntualizan que la red de albergues de la comunidad autónoma no va a variar su oferta de los últimos años, ya que el resto sigue en funcionamiento.

Los ayuntamientos piden utilizarlos

En realidad, La Puntilla nunca se ha utilizado con este fin y otros de los albergues como el campamento de Puente Zuazo lleva más de 15 años con las puertas cerradas. Las instalaciones dependen de un decreto de 1990 por el que se adscribieron 33 espacios a Inturjoven, aunque esto "no suponía en ningún caso la transmisión de la titularidad de los bienes y derechos adscritos, sino únicamente las facultades de gestión y uso".

Fuentes de la Consejería de Hacienda explican a El Correo de Andalucía que "lo que se va a hacer es trabajar para ponerlo en valor, como se hace con todos los inmuebles". Sin embargo, puntualizan que esto no significa que las instalaciones de Inturjoven vayan a venderse a manos privadas, sin que también "puede ser una gestión pública". Así, está todavía por determinar el fin al que se destinarán.

Según dicta la disposición general publicada en el BOJA, Patrimonio "conservará las potestades de autotutela sobre los bienes adscritos". De hecho, hay algunos ayuntamientos afectados que ya han pedido utilizar estas instalaciones para darles nuevos usos alternativos. Este periódico ha podido saber que esta es una propuesta que Patrimonio ya está estudiando y que, de hecho, "ve con buenos ojos".

Patrimonio ha desarrollado su sexta venta de lotes de solares, edificios, garajes y locales comerciales de la Junta. En total, se pusieron a la venta en total 28 lotes con el objetivo de ingresar al menos 22 millones, aunque se han adjudicado de forma provisional cinco edificios y dos garajes. Por el momento, la antigua residencia de tiempo libre de Pradollano, en Sierra Nevada, sigue sin un comprador que la recupere y la explote como un inmueble turístico