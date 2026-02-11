Semifinales COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la semifinal del 11 de febrero

Noche de cuchillos largos. Después de cuatro funciones de semifinales, este miércoles el jurado dará su veredicto con las agrupaciones que pasan a la Gran Final del COAC 2026. En la pelea, siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos. Pero no hay hueco para todos: como máximo pueden pasar cuatro grupos por cada modalidad.

Antes de conocer el fallo, el Falla acoge la cuarta sesión de semifinales, que abre el coro La esencia, de José Manuel Pedrosa y David Fernández. Poco después de su actuación, le toca el turno a uno de los tres cuartetos que han llegado a esta fase: el del Gago y Miguel Ángel Moreno, ¡Que no vengan!.

En comparsas, este miércoles se suben a las tablas Los pájaros carpinteros, de Nene Cheza y el Canijo de Carmona; DSAS3, de Jesús Bienvenido -primer premio el pasado año con Las ratas-, y la de Manuel Cornejo, Los invisibles (que cierra la semifinal). Por su parte, en chirigotas dan su tercer pase Los que la tienen de mármol, del Molina y el Melli del Puerto, y Sssshhh, los saeteros del Bizcocho y Pablo de la Prida.

Orden de actuación de hoy en el Falla

20:00 Coro La esencia. El coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández lleva muchos años asentado en la parte alta. En este Concurso, con La esencia, a buen seguro luchará por un hueco en la Gran Final.

20:45 Comparsa Los pájaros carpinteros. El tándem de Nene Cheza y el Canijo de Carmona resultó ser tan fructífero como prometía. En este tercer pase, esta comparsa gaditana intentará hacerse un hueco entre las favoritas de la modalidad.

21:30 Cuarteto ¡Que no vengan!. Entre sherpas y aventureros en el Everest, el cuarteto del Gago ha vuelto a traer un cuarteto de gran altura. Como en los últimos años, peleará por el primer premio en la modalidad.

22:15 Chirigota Los que la tienen de mármol. Con una originalísima puesta en escena, de muertos en sus respectivos nichos, la chirigota del Molina y el Melli del Puerto ha logrado cuajar dos buenas actuaciones. En esta tercera fase intentarán refrendar las sensaciones para intentar hacerse un hueco en la parte alta de la modalidad.

23:00 Comparsa DSAS3. Después del alzarse con el primer premio con Las ratas, Jesús Bienvenido ha vuelto con otra comparsa cargada de crítica y mensaje, centrada esta vez en la defensa de la sanidad pública. Como siempre, la propuesta musical y la interpretación del grupo están a un altísimo nivel.

23:45 Chirigota Ssshhhh. La dupla de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida ha dado como resultado uno de los repertorios más redondos de este año en chirigotas. Los quejíos saeteros y los continuos golpes al tipo han convencido al público en sus dos últimas actuaciones.

00:30 Comparsa Los invisibles. Manuel Cornejo sigue su estela en comparsas con Los invisibles, una idea muy apegada a la fiesta. Tras las buenas sensaciones que dejaron Cádiz de mi alma y La alegría de Cádiz, este conjunto gaditano quiere ganarse un puesto entre los más destacados de la modalidad.