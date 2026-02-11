Renfe suspende los AVE Sevilla-Madrid para el fin de semana a la espera de la fecha de recuperación de la línea

Renfe ha suspendido la venta de billetes para trenes AVE de cara al fin de semana y el lunes. La operadora permitía ayer a última hora de la tarde comprar un pasaje para ir de Sevilla a Madrid en todos los horarios disponibles, pero este miércoles ha cancelado esa opción. Tan solo está confirmado que circulen sábado, domingo y lunes, por el momento, los trenes contemplados en el plan alternativo, es decir, cuatro trayectos de ida y otros cuatro de vuelta.

Fuentes de Renfe han insistido a este periódico que es Adif quien "tiene que anunciar fecha de puesta en servicio". Hasta entonces, "se venden billetes con servicio alternativo".

La apertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, inoperativa tras el accidente de Adamuz, continúa por tanto en el aire. Los viajeros que tenían trenes AVE para el viernes 13 de febrero recibieron el pasado lunes una comunicación con la cancelación del trayecto. Sin embargo, Renfe mantuvo abierta la compra de billetes del sábado 14 de febrero en adelante hasta este martes por la noche.

"Debido a la situación meteorológica adversa, los trabajos de recuperación de la infraestructura entre Villanueva de Córdoba y Córdoba avanzan más lentamente de lo previsto. Por este motivo, tu tren no circula. Puedes anular tu billete o cambiarlo de forma gratuita con la oferta disponible, a través de nuestros canales habituales. Disculpa las molestias", apuntaba la comunicación enviada durante la tarde-noche del lunes a los viajeros.

Renfe ha informado de la cancelación de los trenes que circulan habitualmente hasta el 16 de febrero en la mañana de hoy. Esto no significa que el servicio quedará repuesto entonces, sino que es la nueva fecha que le ha dado Adif a la operadora de previsión de apertura de la línea. A través de Twitter, Renfe ha escrito: "Ampliado hasta el 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte entre Madrid y Andalucía, debido a la interrupción en la línea".

Los usuarios ya han mostrados sus quejas en innumerables ocasiones por la tardanza a la hora de avisar de estas cancelaciones. Pablo, afectado por las mismas durante más de cuatro semanas, ha referido a El Correo de Andalucía: "Llevo cuatro fines de semana en los que tenía comprados aves normales con antelación al accidente y, en muchas ocasiones, la misma semana o el mismo día de antes me lo cancela por una cosa o por otra, siendo los billetes más caros que los originalmente había y, encima, de más duración. La semana pasada, por ejemplo, no pude ir al Sevilla porque el tren salía antes de la finalización del partido, cuando el que tenía en un principio era mucho más tarde. Bajo todas las semanas a Sevilla y es una incertidumbre constante".

La respuesta de Adif

Desde Adif, las fuentes consultadas por este periódico insistieron este martes por la noche en que no pueden aportar una nueva fecha de apertura. "Vamos bien", explican al otro lado del teléfono. "Esperamos que la reapertura sea en los próximos días", fijan sin concretar una nueva fecha, ya que todo está pendiente de las inclemencias meteorológicas producidas por el tren de borrascas que ha azotado Andalucía en las últimas fechas.

Fuentes de Adif han explicado a este periódico que sus equipos "en Adamuz están trabajando para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario. Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología". En este sentido, las "lluvias y la previsión de que estas prosigan en los próximos días pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz dependen, en parte, de la evolución meteorológica".

"Adif mantiene el diálogo fluido con las operadoras ferroviarias, a quienes informará con la mayor precisión cuando sea posible sobre la reapertura completa del corredor sur de alta velocidad. Siempre siendo sabedores de que las fechas que se puedan dar dependerán de la evolución del temporal que afecta a Andalucía", han insistido estas fuentes.

Noticias relacionadas

"Que Óscar Puente nos tome en serio"

Carolina España, portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía, ha pedido durante el consejo de Gobierno de este miércoles el "reestablecimiento cuanto antes de las líneas ferroviarias entre Andalucía y Madrid". "Andalucía no puede estar más tiempo aislada", ha referido España en una reclamación dirigía directamente al titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente. "Se lo reclamamos al ministro, que nos tome en serio".