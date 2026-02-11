El sarampión aumenta en Andalucía: cambia la tendencia y el 74% de los contagios son locales

El sarampión se está asentando en Andalucía. En 2025 se han contabilizado 93 casos y 14 brotes (y 397 casos en España). No es una cifra "preocupante" para los médicos e inmunólogos, pero inquieta el crecimiento en los últimos tres años: en 2022 no se registró ningún caso. Provincias como Málaga ha acaparado el 56% de los contagios, convirtiéndose en un foco de brotes. Ante este escenario, los expertos se preguntan: ¿Cuál es el origen? Hasta ahora, el repunte de contagios se asociaba al auge de casos importados, aquellos que vienen de países con baja cobertura vacunal como Marruecos o Rumanía. Sin embargo, los últimos datos de la Consejería de Sanidad desvelan que solo el 26% (24 casos) se asocian a personas que han traído la enfermedad desde otros puntos del mundo. Es decir, el 74% son casos autóctonos.

Desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía defienden que "la mayoría de los casos son importados y casos relacionados con casos importados" que han dado lugar a "pequeños brotes" en personas no vacunadas o que no han padecido la enfermedad, por lo tanto, inciden en que solo en "un pequeño número de casos" se desconoce el origen del contagio. Sin embargo, el pediatra sevillano y presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), el doctor Cristóbal Coronel, asegura que "los casos autóctonos se han disparado".

"El virus está circulando por nuestra población porque no está controlado. Esto no es como el brote de 2013 en San Juan de Aznalfarache, ahora el virus ya está en nuestro medio y en muchos casos se desconoce el origen", subraya el pediatra del centro de salud Amante Laffón, en Triana. No es una percepción del médico, la realidad es que el pasado 27 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a España el estatus de "país libre de sarampión" 10 años después de conseguir el título. Ahora, el Ministerio de Sanidad y las comunidades trabajan para recuperarlo.

Para poner en contexto, en 2024 se registraron 7 casos importados y 28 casos en total. En 2025, la cifra creció hasta los 93 casos y el 28% requirió hospitalización, aunque no hubo ningún fallecido. Por provincias, Almería sumó 19 casos; Cádiz, un caso; Granada, cuatro casos; Huelva, 16 casos; Málaga, 52 casos y Sevilla, un caso. Córdoba y Jaén no registraron ningún caso.

Ante un panorama donde los contagios crecen de forma significativa desde 2023 (solo hubo tres casos), la Junta de Andalucía ha actualizado su protocolo adelantando la segunda dosis de la vacuna triple vírica en niños de 3 a 2 años, siendo la primera comunidad que toma dicha decisión a nivel nacional.

Más aislamiento y diagnósticos tempranos

El virus ya ha echado raíces en la comunidad, por lo que es crucial, según el doctor, seguir a rajatabla todas las indicaciones de los médicos. "Además del tratamiento y la vacuna, es importantísimo aislarse si la persona se contagia y esto no se está respetando, por eso aumentan los contagios, porque es una enfermedad extraordinariamente contagiosa y la gente no está concienciada", denuncia Coronel. Como consecuencia, augura un aumento de los casos en 2026, donde también se diagnosticarán paperas. Por ello, insiste en la importancia de la vacunación y, especialmente, en la segunda dosis. "La vacuna triple vírica no es 100% efectiva, tiene un margen de error del 2% al 5%. Esto quiere decir que la segunda dosis no es de recuerdo, es de refuerzo", añade.

A la mejorable tasa de vacunación de la segunda dosis y la necesidad de intensificar los confinamientos en caso de contagios, el doctor Coronel suma una tercera preocupación: el gran número de médicos en Atención Primaria que jamás han visto un caso de sarampión. "Los médicos jóvenes no están familiarizados con esta enfermedad y cuando se encuentran con un caso dan un diagnóstico tardío. Además, antes se adoptaban medidas epidemiológicas en la población susceptible, ahora eso ya no ocurre", explica.

En cuanto a la cobertura de médicos en los centros de salud, Coronel insiste en que este tipo de problemas, como el auge del sarampión en la comunidad, ponen en evidencia la falta de personal en la atención primaria andaluza. "Ya estamos bajo mínimos en condiciones de normalidad, tenemos el 40% de plazas sin cubrir, es muy preocupante. Si tuviéramos más recursos y personal podríamos controlar mejor la enfermedad y reducirla más rápido", sentencia.

¿Qué se ha hecho para controlar el virus?

La principal medida que ha decidido tomar la Junta para intentar controlar la propagación del virus es adelantar la segunda dosis de la vacuna triple vírica en niños de 3 a 2 años. Para ello, ha hecho una actualización del protocolo de vigilancia de la enfermedad y además de adelantar la segunda dosis, recomienda que se ponga a partir de los 15 meses de edad en todos los niños de 15 meses o más pendientes de completar la pauta de triple vírica residentes en el área afectada, además de hacer la captación activa de población susceptible u otras medidas de control, en función de la magnitud y el riesgo de extensión del brote.

En verano, cuando se intensificaron los brotes en provincias como Málaga, también se instalaron puntos temporales de vacunación para incentivar la inmunización entre la población más joven y adelantar la segunda dosis de la vacuna. Para ello, también se están llevando a cabo campañas de concienciación y se ha activado la búsqueda de bolsas de susceptibles, conformadas por grupos de personas que, por diversas razones, no están inmunizadas contra una enfermedad prevenible por vacunación, como el sarampión.