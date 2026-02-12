El tiempo
Es-Alert en Andalucía: mensaje a 22 municipios por lluvias intensas de la borrasca 'Oriana'
El 112 activa el sistema de alertas ante el aviso naranja en Grazalema y las precipitaciones persistentes previstas para este viernes 13 de febrero
El servicio de Emergencias 112 Andalucía envía mensajes Es-Alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla ante el aviso meteorológico por lluvias intensas y persistentes previstas para este viernes 13 de febrero.
La medida se adopta por la llegada de la borrasca ‘Oriana’, que deja precipitaciones destacadas en distintos puntos de la comunidad.
En un comunicado difundido en redes sociales, la sala coordinadora pide a la ciudadanía extremar la prudencia y no bajar la guardia ante el episodio meteorológico.
El 112 recomienda evitar desplazamientos por carretera y no cruzar nunca zonas anegadas.
También insta a no acercarse a cauces ni diques y, si se produce una crecida, dirigirse a zonas elevadas.
Avisos de la Aemet
Para este viernes, la Aemet decreta el aviso naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz). En esa zona se prevén acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en el conjunto del día.
En Granada, Jaén y Málaga permanece activo el aviso amarillo por precipitaciones. Además, se activa el aviso naranja por viento en Almería y por oleaje en Cádiz y Granada.
En el resto de la comunidad, estos fenómenos mantienen el nivel amarillo en distintos puntos de todas las provincias.
Recomendaciones de seguridad
El sistema Es-Alert permite enviar avisos masivos a los teléfonos móviles ubicados en las zonas afectadas.
Las autoridades insisten en evitar riesgos innecesarios y seguir las indicaciones oficiales mientras dure el episodio de lluvias intensas asociado a la borrasca.
